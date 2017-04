Tettnang Vaude lädt zum Tag "Made in Germany": So entsteht eine Fahrradtasche

Unter dem Motto "Made in Germany" stand der Besuch des baden-württembergischen Sozialministers Manne Lucha beim Outdoor-Hersteller Vaude in Obereisenbach. Das Unternehmen gewährte Einblicke in seine Produktion.

Man passiert viele Obstplantagen, um zu Vaude in Obereisenbach zu gelangen – einem der größten Outdoor-Produzenten in Deutschland mit einer Wirtschaftsphilosophie, die immer wieder politische Prominenz ins Tettnanger Land lockt: Nachhaltigkeit.

Vaude nimmt für sich in Anspruch, Europas nachhaltigster Hersteller zu sein. Das Unternehmen lockt zugleich mit dem Label "Made in Germany". Unter diesem Titel stand am Freitag auch der Besuch von Sozialminister Manne Lucha, den die Vaude-Chefin Antje von Dewitz nutzte, um den besonderen Anspruch des 500-köpfigen Betriebes vorzustellen. Dabei werden nur fünf Prozent der Vaude-Produkte tatsächlich in Deutschland produziert, das Gros an 45 Produktionsstätten in Asien – wobei man aber drauf achte, dass die Mitarbeiter unter fairen Bedingungen beschäftigt werden, erläuterte sie. Dafür habe sich Vaude auch der weltweit aktiven "Fair wear Foundation" angeschlossen, die die Einhaltung strenger Kriterien überwache. Komplett in Deutschland zu produzieren, das würde die meisten Produkte um die Hälfte bis doppelt so teuer machen.

Aber "Made in Germany" habe einen weltweit so guten Ruf, dass ihr Unternehmen nicht ganz darauf verzichten möchte, obwohl die Gewinnmarge spürbar geringer ausfalle: "Aus emotionalen und praktischen Gründen wollten wir auch vor Ort produzieren", sagt die Chefin. So bleibe "Nähkompetenz" erhalten. Dafür wählte Vaude ein Produkt, das im Alltag sehr oft anzutreffen ist: Trage- und Fahrradtaschen – wasserdicht und aus einem umweltfreundlichen Kunststoff und ohne PVC. 120 000 Stück verlassen jährlich die Manufaktur in Obereisenbach. 51 000 Stück davon sind fürs Fahrrad gedacht. Die 24 Modelle sind Made in Germany, obwohl das gewünschte Material dafür ebenfalls aus Asien stammt. Das gebe es in Europa einfach nicht, entschuldigte Antje von Dewitz. Ein Rundgang durch die klimaneutral arbeitende Manufaktur verdeutlichte den Weg des Kunststoffs TPU: Es sind 14 Schritte von der Bahn zur Fahrradtasche.