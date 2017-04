Tettnang Urteil wegen Körperverletzung: Letzte Chance einer Bewährung

Ein 23-jähriger Häfler ist nur knapp einer Haftstrafe entgangen. Er musste sich vor dem Amtsgericht Tettnang wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Weil er zwei Männer geschlagen und einem davon massiv gedroht haben soll, ist ein 23-jähriger Mann aus Friedrichshafen am Montag wegen Körperverletzung und Bedrohung schuldig gesprochen worden. Der Vorfall ereignete sich vor rund einem Jahr. Eine junge Frau hatte in einem Vereinsheim in Meckenbeuren einen Raum gemietet und ein paar Freunde zu einer kleinen Geburtstagsfeier eingeladen. Es wurde getanzt, geredet und hier und da auch etwas getrunken. Das Geschehen wirkte recht überschaubar, zumal sich die zwölf bis 15 Gäste auch aus dem Freundes- und Kollegenkreis gut kannten.

Die Feierlaune wurde nach Mitternacht allerdings mächtig getrübt. Mit der Klärung, wie eine 18-jährige Besucherin nach Hause kommen sollte, war der jetzt angeklagte Mann offensichtlich nicht glücklich. Er baute sich vor der jungen Frau auf und schrie sie an. Beim Versuch, die Szene zu schlichten, soll zunächst ein 18-Jähriger einen Schlag ins Gesicht abbekommen haben. Ein Brüderpaar, das den zur Party mitgebrachten Freund zur Beruhigung nach draußen verbannen wollte, bekam die Aggression des Angeklagten nach Ansicht des Gerichts dann auch zu spüren. "Ich schlitz dich auf", soll er gerufen und angedroht haben, Freunde zur Rache auf das Brüderpaar anzusetzen.

Wie die Beweisaufnahme von Richterin Heike Jakob offenlegte, spielte beim Angeklagten an diesem Abend der übermäßige Konsum von Alkohol eine nicht unerhebliche Rolle. Schon ziemlich angetrunken soll er auf der Tanzfläche ziemlich apathisch gewirkt haben, nach den ersten Anzeichen des Streits habe er laut Zeugenaussagen mehrere Tische und Stühle umgeworfen sowie Gläser und Flaschen zerbrochen. "Der ist völlig ausgerastet, so hatte ich ihn noch nie erlebt", sagte ein Zeuge. Dass Alkohol für ihn nicht der beste Begleiter ist, hätte der in Friedrichshafen wohnende Mann eigentlich wissen müssen. In seinem Vorstrafenregister mit neun Einträgen finden sich Delikte wie Fahren ohne Führerschein mit Unfallflucht – das Ganze unter dem Einfluss von Alkohol. Hier wurde er zu Jugendstrafen verurteilt, saß teilweise auch in Arrest.

Dass der Angeklagte trotz noch laufender Bewährung jetzt nicht ins Gefängnis muss, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, hatte eine Reihe von Gründen. Trotz Gedächtnislücken hatte der Mann die Taten eingeräumt und sich bei seinen früheren Freunden entschuldigt. Das Gericht nahm auch positiv auf, dass er zuletzt in seinem privaten Bereich klare Tendenzen der Besserung zeigte und sich gerade um seine mental angeschlagene Mutter kümmert. So verurteilte ihn das Amtsgericht zwar zu vier Monaten Freiheitsstrafe, setzte diese aber zur Bewährung aus. Zudem muss er 1300 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Ein Bewährungshelfer soll im ersten Jahr seine Entwicklung zudem eng im Auge behalten. Bei diesem Strafmaß nahm das Gericht die Vorschläge von Strafverteidiger Gerd Prokop auf. "Ich nehme stark an, dass das jetzt die letzte Bewährungschance für Sie bedeutet", sagte Richterin Heike Jakob bei der Urteilsverkündung.