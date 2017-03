Friedrichshafen Urteil: Goldfund um 150 000 Euro führte 57-Jährigen in Versuchung

Ein 57-Jähriger, der eine Entrümplungsfirma betreibt, wurde vor dem Amtsgericht Tettnang zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte einen Gold- und Platinfund im Wert von fast 150 000 Euro an sich genommen.

Ein Goldfund im Wert von fast 150 000 Euro in einem Schrank in der Wohnung eines Verstorbenen in Friedrichshafen war Ausgangspunkt für Ermittlungen wegen Diebstahls gegen einen bis dahin vorbildlich sozial und gesellschaftlich engagierten 57-jährigen Mann, der ein Entrümpelungsunternehmen betreibt. Im Zuge der Ermittlungen kam noch ein weiterer Diebstahl von 14 500 Euro Bargeld bei einer anderen Entrümpelungsaktion in Friedrichshafen zutage. Nach zehnstündiger Verhandlung, zu der auch der Goldschatz ins Gericht gebracht worden war, ist der 57-Jährige am Montagabend vom Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang zu einem Jahr und neun Monaten Haft mit drei Jahren Bewährung verurteilt worden. "Ein heller Stern ist verblasst, aber so was von verblasst", kommentierte der Vorsitzende Richter Martin Hussels-Eichhorn. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre, Verteidiger Klaus Köbele fünf bis sechs Monate Haft gefordert.

Der Lebenslauf des Angeklagten war der eines Vorzeigebürgers: erfolgreiches Studium der Theologie, kirchliche Verbandsarbeit, Gewerkschaftsarbeit, ehemals Mitglied bei einem Kriseninterventionsteam, Mitarbeit bei einem Vorzeigeprojekt im Bodenseekreis, Auszeichnung für sein ehrenamtliches Engagement durch eine Gemeinde und Arbeitsbetreuer für Menschen mit Einschränkungen. Mehrfach tauchte am Prozesstag die Frage auf: "Wie kommt man auf den Gedanken, so etwas zu machen? Das beißt sich doch", so Hussels-Eichhorn. Die Antwort des Angeklagten: "Die Versuchung hat mich überfordert." Und: "Ich habe der Versuchung nachgegeben. Ist halt so."

Wie kam es zu den Ermittlungen? Mitte Juli 2015 erhielt der Angeklagte den Auftrag von einer Erbin, die rund 600 Kilometer entfernt wohnt, die Wohnung ihres verstorbenen Onkels in Friedrichshafen weiter auszuräumen. Der zurückgezogen lebende, alte Mann war bereits 2013 gestorben. Sein Tod blieb mehrere Tage unbemerkt. Nachbarn verständigten die Polizei, als sie das unberührte, gelieferte Essen für den Mann vor der Haustür bemerkten. Die Erbin hatte zunächst 2013 zwei Mal den Angeklagten beauftragt, Teile des Inventars auszuräumen, da die Wohnung völlig vermüllt gewesen sei und bestialisch gestunken habe, wie sie in der Verhandlung berichtete. Unter den Umständen sei es schwierig für sie gewesen, den Nachlass zu sortieren, zumal sich in der Wohnung noch weitere ungeordnete Dinge einer bereits zuvor verstorbenen Verwandten befanden. Nach Durchsichten beauftragte sie im Juli 2015 den Angeklagten, weitere Teile aus der Wohnung zu entsorgen. Seine Mitarbeiter entdeckten dabei in einem Schrank hinter einem Fach versteckt und verklebt einen Goldschatz: Goldmünzen sowie Gold- und Platinbarren im Wert von 148 000 Euro.

Angeklagter verschleiert Diebstahl

Sie übergaben den Fund ihrem Chef. Dieser reichte ihn nicht etwa der Erbin weiter, sondern versuchte, ihn bei der Kreissparkasse Bodensee zu Geld zu machen, mit dubiosen Angaben, woher das Edelmetall stamme und warum es ihm zustehe. Die Mitarbeiter der Kreissparkasse wurden sofort hellhörig und meldeten nach dem Geldwäschegesetz den Vorfall an das Landeskriminalamt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei brauchten dennoch drei Wochen Kleinarbeit, um herauszufinden, woher der Goldschatz stammte, wie die ermittelnde Beamtin berichtete. Seine Verschleierungstaktik versuchte der Angeklagte zu Beginn des Prozesses fortzusetzen. Erster Staatsanwalt Alfred Meyer machte aber knallhart klar: "Es geht hier für Sie um sein oder nicht sein. Das ist keine Schuldeinsicht, die Sie hier zeigen." Der Vorsitzende kommentierte: "Bei der Vorlesung zum achten Gebot haben Sie gefehlt." Der Erbin gegenüber spielte sich der Angeklagte übrigens am selben Tag als ehrliche Haut auf, indem er ihr alte Bankunterlagen aus der Schweiz überreichte, die ihm daraufhin einen Finderlohn versprach. Tatsächlich existieren ein Konto und ein Depot.

Bei einer Hausdurchsuchung beim Angeklagten fand die Polizei dann eine Metallbox mit Briefen, Zeugnissen und 14 500 Euro in 500-Euro-Scheinen. Es stellte sich heraus, dass der Angeklagte diese im Mai 2015 aus einem anderen, durch einen Brand beschädigten Haus einer über 90-Jährigen, das er im Auftrag eines anderen, ihm vertrauenden Betreuers der Frau ausräumte, hatte mitgehen lassen. Auch hier hatte er den Anschein der Ehrlichkeit erweckt, indem er weitere 6000 D-Mark (3047 Euro) aus der Metallbox dem Betreuer meldete, allerdings diese ohne Absprache mit den Entsorgungskosten verrechnete. Insgesamt ist alles Diebesgut wieder aufgetaucht, bis auf zwei Münzen für 200 Euro aus dem Goldfund, die der Angeklagte bezahlen muss, ebenso wie weitere 1500 Euro Geldauflage.