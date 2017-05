Tettnang Unfallflucht: Polizei sucht nach dunklem BMW

Ein Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrer eines dunklen BMWs und einer 28-jährigen Opel-Fahrerin hat sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 326 bei Tettnang ereignet. Der BMW-Fahrer hat sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Von Tettnang kommend, war der 28-jährigen Opel-Fahrerin kurz vor der Ortseinfahrt Biggenmoos der dunkle BMW teilweise auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Die Opel-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, übersteuerte und kam nach links von der Straße ab. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An Opel entstand ein Totalschaden von zirka 2000 Euro. Der Unbekannte hat sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen BMW an die Polizei in Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.