Die Punkrocker aus Wien ersetzen die Band "Mr. Irish Bastard", die wegen Krankheit nicht auftreten kann. Das Bühnenprogramm des Festivals beginnt um 18.40 Uhr.

In Laimnau bei Tettnang geht am heutigen Freitag und am morgigen Samstag das Festival „Rock im Vogelwald“ über die Bühne. Dabei kommt es heute zu einer Programmänderung: Die letzte Band des Abends, „Mr. Irish Bastard“, kann krankheitsbedingt nicht auftreten. Auf die Schnelle haben die Festivalmacher aber eine andere Band engagiert: Die Punkrock-Kombo „Turbobier“ aus Österreich. „Turbobier“ ist nicht nur ein Bandname – die Musiker bestücken derzeit tatsächlich die Spelunken, Bars und Supermärkte mit ihrer eigenen Biersorte. Auf Wienerisch feiern „Turbobier“ provokant die Arbeitslosigkeit, rocken in einem Video nackig gegen Rassismus oder werben im Song „Sauf i aus“ für Alkohol als Problemlösungsstrategie. Als ernst gemeinte Lebensberatung sollte man die Texte von „Turbobier“ nicht immer verstehen – als derbe Partyband sind sie aber erste Klasse. Der Auftritt von "Turbobier" beginnt heute laut Plan um 23.30 Uhr. (rup)