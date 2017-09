Tettnang Trunkenheitsfahrt: Polizei erwischt Fahrer mit rund 1,8 Promille

Ein Mann muss sich laut Polizeibericht wegen einer Trunkenheitsfahrt sowie wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. Der 47-Jährige war aufgefallen, weil er in Tettnang mit einem Kleinkraftrad in Schlangenlinien fuhr.

Ein Alkoholwert von etwa 1,8 Promille ist bei einem 47-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads festgestellt worden. Laut Polizeibericht ist der Mann am Mittwoch gegen 21 Uhr in Schlangenlinien auf der Lindauer Straße in Tettnang unterwegs gewesen. Der 47-Jährige wurde deswegen von einer Streife kontrolliert. Die Polizeibeamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt. Nach eigenen Angaben ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 47-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.