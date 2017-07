Tettnang Theater AG des Montfort-Gymnasiums brilliert

Die Theater AG des Montfort-Gymnasiums Tettnang meistert Martin Heckmanns "Kommt ein Mann zur Welt" mit Bravour.

Sein Leben dauert nicht lange. Gerade einmal gute zwei Stunden braucht Bruno von dem Moment, als er buchstäblich ins Leben – in diesem Fall auf die Bühne – geworfen wird, bis hin zu seinem finalen Satz "ich hätte vielleicht", mit dem er sich endgültig von dieser Welt verabschiedet. Doch diese zwei Stunden haben es in sich. Die Theater AG des Montfort-Gymnasiums Tettnang hat sich dieser kurzen Zeitspanne, dieses Lebens im Zeitraffer, angenommen. Unter der Leitung von Antje Prospero, die bereits in früheren Inszenierungen ihr Regietalent unter Beweis gestellt hat, und Sebastian Korth brillierten am Freitagabend 30 Laiendarsteller der Theater AG in der voll besetzten Schulaula mit Martin Heckmanns modernen Groteske "Kommt ein Mann zur Welt". Das Stück, dessen Titel klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes, erzählt die Geschichte eben jenes Brunos, von seiner Geburt bis zu seinem unspektakulärem Ende.

Stakkatohaft reiht sich Szene an Szene. Im rasanten Tempo erlebt der Zuschauer die teils qualvolle Entwicklung des Protagonisten und wird Zeuge seiner inneren Zerrissenheit, seiner Identitätssuche und seiner Selbstzweifel. Denn Bruno ist ein Getriebener, er ist "ständig auf der Flucht". Vor allem vor seinen inneren Stimmen, dargestellt von acht weißgewandeten Schülern, die ihn nie zur Ruhe kommen lassen, ihm sein Leben vorhersagen, scheinbar alles besser wissen und jeden seiner Schritte kommentieren müssen. Im Schnelldurchlauf geht es so durch Stationen der Kindheit, Pubertät, Arbeit, Familie, Krankheit und Tod. Gleich fünf Darsteller (Yannick Stein, Stefan Baur, Sebastian Arnegger, Moritz Dornseiff und Yannick Traub) teilen sich die Rolle des Bruno.

Und alle machen ihre Sache richtig gut. Wenn Yannick Stein als junger Bruno in der "Zeit der Fragen" völlig verzweifelt, mit gebrochener, sich überschlagender Stimme so existenzielle Fragen wie "Wer bin ich, wenn ich schlafe?" oder "Wo bin ich, wenn ich denke?" herausschreit, ist die innere Seelenpein zum Greifen nah. Diesen intensiven Moment spürt auch das Publikum und honoriert die schauspielerische Glanzleistung mit spontanem Szenenapplaus.

In der sich anschließenden Lebensphase versucht Bruno (jetzt Stefan Baur) mit Stachelhalsband, blau gefärbten Haaren, Drogen- und Alkoholexzessen dem Sinn seines Daseins auf die Spur zu kommen. Er will Künstler sein, keine ausgetretenen Pfade beschreiten. Frauen kreuzen seinen Weg, er landet einen Hit als Schmusesänger, kommt ins Gefängnis, gründet eine Familie. Und doch scheint sein Prozess der Identitätsfindung bis zu seinem Tod unvollendet. Grandios, wie die jungen Laiendarsteller dieses nicht ganz einfache Stück umgesetzt haben.