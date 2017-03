Tettnang Symbolischer Spatenstich für "Haus der Pflege"

Einrichtung für Pflegebedürftige entstehtStiftung Liebenau investiert rund 8,7 Millionen EuroFertigstellung auf Areal St. Johann im Juli 2018

Für pflegebedürftige Menschen entstehen auf dem Areal St. Johann ein Haus der Pflege sowie Mietwohnungen für ältere Menschen, die bei Bedarf Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen möchten. Wie Berthold Broll, Vorstand Stiftung Liebenau, beim symbolischen Spatenstich am Freitagvormittag erklärt hat, werden rund 8,7 Millionen Euro in dieses Vorhaben investiert.

Voraussichtlich bis Juli 2018 sollen 45 Einzelzimmer für pflegebedürftige Menschen fertiggestellt sein, die zu je 15 Zimmern in drei Wohngruppen aufgeteilt sind. Je Gruppe kann ein größerer Gemeinschaftsraum von den Bewohnern als Wohn- und Essraum mit abgetrennter Küche genutzt werden. Des Weiteren entstehen im Haus der Pflege zehn Wohnungen als Mietobjekte für ältere Menschen. Das Deutsche Hilfswerk (DHW) unterstützt die Baumaßnahme mit einem Zuschuss von rund250 000 Euro.

"Die Planung ist sehr gelungen, es ist auch eine städtebauliche Aufwertung in Tettnang", erklärte Berthold Broll. "Was wir bauen, ist für Menschen, die Unterstützung brauchen." Der Vorstand der Stiftung Liebenau sprach von einem gelungenen Konzept sowie von einer stattlichen Investition. Wie Broll weiter ausführte, hat es bei der Stiftung Liebenau Tradition, dass Gebäude einen Heiligen als Namenspatron erhalten. Im Fall des Hauses der Pflege ist aus gutem Grund anders und vor sozialem Hintergrund entschieden worden: "Ein Tettnanger Ehrenbürger wird Namenspatron", ließ Broll etwas Spannung aufkommen. Nach kurzer Pause: "Hofrat und Arzt Dr. Albert Moll.

" Broll skizzierte Molls einstiges Wirken in Tettnang und charakterisierte den Ehrenbürger als einen Menschen, der sich als Hofrat und württembergischer Oberamtsarzt um das Wohl auch von Pflegebedürftigen kümmerte. Während seines Wirkens habe Moll beispielsweise 45 000 Krankheitsfälle betreut sowie 15 000 Kinder gegen Pocken geimpft. Moll sei es auch gewesen, der an der Gründung der Stiftung Liebenau mitgewirkt habe. Er habe die Idee der Pflege in die Planungen eingebracht, was heute beispielsweise als Teilhabe und Eingliederung bezeichnet werde.

Stefanie Locher, Geschäftsführerin der Liebenau Leben im Alter gemeinnützige GmbH, sprach davon, dass beim Vorhaben Haus der Pflege "sehr hohe Anforderungen zu erfüllen" sind. Vor rund drei Jahren habe es erste Gespräche mit Vertretern der Stadt Tettnang gegeben, die stets konstruktiv und erfolgreich verlaufen sind. Die nun entstehende Einrichtung biete 24-Stunden-Begleitung sowie bei Bedarf Betreuung und Sicherheit. Und es sei auf dem Areal St. Johann eine Ergänzung zum Angebot Jung und Alt.

Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises, richtete sein Augenmerk auf die Bedeutung einer Einrichtung wie das nun entstehende Haus der Pflege. Im Bodenseekreis gebe es derzeit rund 1600 Pflegeplätze und 29 Einrichtungen. Wegen der demografischen Entwicklungen werden nach Prognosen bis in drei Jahren 2090 stationäre Pflegeplätze benötigt. Vergangenes Jahr habe der Anteil von Menschen von 85 Jahren und älter 2,1 Prozent betragen, im Jahr 2030 werde dieser Anteil bei wohl 4,1 Prozent sein. Vor diesem Hintergrund sagte Wetzel: "Wir brauchen Migration nach Deutschland, um die Pflege aufrecht zu erhalten. Wir müssen Fachkräfte aus dem Ausland holen oder ausbilden." Und es brauche mehr ehrenamtliches Engagement, um die Fachkräfte zu unterstützen. Wetzel zitierte in diesem Sinne Friedrich Dürrenmatt: "Was alle angeht, können nur alle lösen." Es gelte einen erfolgreichen Weg weiterhin gemeinsam zu beschreiten, zum Wohle der Menschen.

Bürgermeister Bruno Walter ergänzte die Ausführungen Wetzels. Die Nachfrage sei vorhanden, es gehe darum, weitere Angebote zu schaffen: "Es werden händeringend Plätze gesucht." Auch aus persönlicher Erfahrung habe er bemerkt, es gebe "unglaublich oft lange Wartelisten", wobei es immer "um Menschen in Notsituationen" gehe. An die Adresse der Stiftung Liebenau gerichtet, erklärte Walter: "Ich freue mich über einen unheimlich kompetenten Partner. Ich bin froh, dass die Stiftung Liebenau baut – es ist ein zukunftsträchtiges Konzept."