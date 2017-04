Tettnang Spatenstich zur Neugestaltung der Karlstraße

Die Tettnanger Innenstadt soll attraktiver werden. Die Arbeiten zur Neugestaltung der Karlstraße haben jetzt begonnen.

Tettnang – In Zeiten zunehmender Konkurrenz durch Internethandel und Einkaufstempel auf der grünen Wiese leiden immer mehr Innenstädte unter drastischen Besucherrückgängen und leer stehenden Geschäftsräumen. Um diesem Negativtrend entgegenzuwirken, hat sich die Stadt Tettnang zur Aufwertung ihrer Innenstadt entschlossen. Am Montag erfolgte der symbolische Spatenstich zur Neugestaltung der Tettnanger Karlstraße.

Vor den Augen zahlreicher Tettnanger Bürger griff Bürgermeister Bruno Walter allerdings nicht zum Spaten, sondern zum Pflasterstein. Ihm assistierten Bauleiter Jürgen Rapp (Ingenieurbüro Rapp und Schmid, Biberach) und Stadtmarketingvorsitzender Arnulf Huchler sowie Vertreter des Tettnanger Bauhofs und Bauamts. "Eine Geschichte mit jahrzehntelangem Ursprung wird endlich Realität. Ich freue mich, dass es endlich losgeht," sagte Bürgermeister Walter zur Begrüßung der Besucher und lieferte gleich einen kurzen historischen Abriss über die Entstehungsgeschichte der Baumaßnahme.

Bereits bei seinem Wahlkampf vor zehn Jahren sei das Thema Karlstraße ein heißes Eisen gewesen, erzählte Bruno Walter. Auch wenn sich seine Hoffnung, die Neugestaltung möge noch in seiner ersten Amtszeit beginnen, nicht erfüllt hat, sei seine Freude nun umso größer, dass es endlich soweit ist. Nach den beiden ersten Schritten der Aufwertung der Tettnanger Innenstadt, der Umgestaltung des Bärenplatzes und der Sanierung der Entlastungsstraße, beginne jetzt der letzte, große Schritt, so Walter. Auch wenn die Baumaßnahmen naturgemäß einige Unannehmlichkeiten und Behinderungen mit sich brächten, so diene doch alles letztlich "der Investition in eine gemeinsame Zukunft", warb der Bürgermeister um Verständnis.

Stadtbaumeister Daniel Zöhler dankte den Vertretern von Gemeinderat und Verwaltung, die "eine Menge Mut gezeigt haben und den Mehrwert für die Entwicklung der Straße immer vor Augen gehabt haben". Zöhler forderte die Besucher auf, sich die Karlstraße heute noch einmal genau anzuschauen und dann einen Blick in den Sommer 2018 zu wagen. "Mit hoffentlich ganz viel Außengastronomie und einer Karlstraße, in der man sich plötzlich wohlfühlen kann," hofft Daniel Zöhler.

Für Arnulf Huchler, Inhaber von drei Tettnanger Modegeschäften und Stadtmarketingvorsitzender, ist die Neugestaltung eine gute Sache. "Wir sind für den Umbau. Wir müssen dem Zeitgeist Rechnung tragen und die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigern. Wir hoffen, dass uns unsere Kunden während der Umbauzeit treu bleiben," erklärt Huchler.

Neugestaltung Karlstraße

Durch versetzt angelegte Erlebnisbereiche mit gegliederten Grundstrukturen, hochwertiger Stadtmöblierung und einem aufwendigen Lichtspiel soll die Karlstraße zum Flanieren einladen. Die Fahrbahn wird auf 3,70 Meter verengt. Entlang der Fahrbahn werden die Parkflächen und Bauminseln wechselweise angeordnet. Der Boden ist dunkel gepflastert und es sind LED-Lichtpunkte in die Fläche eingelassen. Die Fußgängerbereiche links und rechts von der Fahrbahn werden deutlich verbreitert und mit hellem Granitpflaster gestaltet. In den neu hinzugewonnenen Bereichen werden Sitzgelegenheiten montiert. Bis Ende 2017 sollen die Baumaßnahmen (Investitionsvolumen 4,3 Millionen Euro) beendet sein. Alle Geschäfte sind während der Bauphase zu Fuß erreichbar. Informationen im Internet: www.baustelle.tettnang.de