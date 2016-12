Tettnang Silvesterlauf am 31. Dezember ist Läufer-Pflicht zum Jahresende

Der Tettnanger Silvesterlauf am 31. Dezember gilt als Pflichttermin bei vielen Läufern. Der Ballonwettbewerb und das "Abwärmen" stehen auch dieses Jahr auf dem Programm.

Bereits zum 27. Mal lädt die Freizeitsportabteilung des TSV Tettnang am 31. Dezember zum traditionellen Lauf für Jedermann nach Tettnang ein. In diesem Jahr sind wieder besonders die Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren eingeladen, am Lauf und am großen Ballonwettbewerb teilzunehmen. Es gibt Preise zu gewinnen, wie der Veranstalter mitteilt.

Das Team um Siegfried Brugger, Abteilungsleiter der Freizeitsportabteilung, arbeitet wieder mit Hochdruck daran, dass alles perfekt funktioniert und alle Teilnehmer wieder einen unvergesslichen Silvesternachmittag im Tettnanger Wald erleben. Bis zu 50 Helfer sind vor, während und nach dem Lauf aktiv.

„Wie schon in der Vergangenheit sind Höchstleistungen an diesem Tag nicht das wichtigste Ziel. Vielmehr soll jeder durch ein attraktives Angebote mit erreichbaren Zielen motiviert werden, sich zum Jahreswechsel noch einmal in der frischen Luft zu bewegen“, sagt Brugger. Die vier Lauf- und Wanderstrecken im Tettnanger Wald mit ihren unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden sind bestens geeignet.

Sehr beliebt ist auch das "Abwärmen" nach dem Lauf: Bei Tee, Glühwein, Kaffee und Kuchen noch ein wenig über die sportliche Leistung fachsimpeln gehört ebenfalls mit zu dem Event am Silvesternachmittag. Starten kann man ab 12 Uhr, Anmeldung direkt vor dem Start, eine Voranmeldung ist nicht möglich.

Zeiten und Strecken

Lauf für Läufer, Walker, Nordic-Walker, Wanderer, Familien und Gruppen; Startplatz: Waldparkplatz Schäferhof; Startzeitraum: 12 bis 14 Uhr; Streckenlängen 2100, 4800, 6500 und 10 100 Meter, keine Zeitmessung. Startgebühr 3 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei, Parken ist kostenlos. Einfache warme Verpflegung wird kostengünstig abgegeben, Tee gibt es kostenlos.



Informationen im Internet finden Sie hier!