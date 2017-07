Tettnang Sieben neue Operationssäle für Klinik

Der Medizin-Campus Bodensee, zu dem auch die Klinik in Tettnang gehört, baut in Tettnang bis 2020 sieben neue Operationssäle. Hier werden 13,6 Millionen Euro investiert, mehr als die Hälfte der Summe trägt die Zeppelin-Stiftung.

Tettnang – Mit dem ersten Baggerbiss haben gestern in der Klinik Tettnang, ein Haus des Medizin-Campus Bodensee (MCB), die umfangreichen Arbeiten für den Um- und Neubau von sieben Operationssälen begonnen, darunter drei Eingriffsräumen. Investiert werden 13,6 Millionen Euro. 7,2 Millionen Euro trägt die Zeppelin-Stiftung Friedrichshafen, 4,54 Millionen Euro das Land Baden-Württemberg. Auf 1,8 Millionen Euro beläuft sich der Eigenanteil der Klinik Tettnang.

Johannes Weindel, Geschäftsführer der drei MCB-Kliniken in Friedrichshafen, Weingarten und Tettnang, sprach von einem besonderen Tag für den Klinikverbund. Die OP-Sanierung stehe schon seit 2013 im Bauprogramm. "Durch die Bündelung der Häuser ergaben sich andere Anforderungen." Viele hätten schon gar nicht mehr an den Bau der OP-Säle geglaubt, sagte Weindel.

Basis für die Planung in drei Bauabschnitten seien jedoch die Veränderungen im Verbund mit einem abgestimmten System medizinischer Kompetenzzentren und Schwerpunkten je Krankenhaus gewesen. "Da wir keine Engpässe für die Patienten wollen, ist die Fertigstellung für 2020 geplant", berichtete der Geschäftsführer. Dem Aufsichtsrat des Klinikverbunds dankte er für den Mut und die Weitsicht, in Tettnang als Teil des MCB zu investieren. Sein Dank galt ferner dem Land, das beim Baggerbiss durch Sozialminister Manne Lucha vertreten war. "Ich danke außerdem den Mitarbeitern für ihre Geduld und ihr Vertrauen."

Lucha erklärte: "OPs auf neuestem Stand in Bezug auf Technik und Hygiene bedeuten mehr Sicherheit für die Patienten." Damit sei die Klinik Tettnang für künftige Herausforderungen bestens gerüstet und die Qualität der medizinischen Versorgung sei sichergestellt. "Das Ziel im Sinne der Bevölkerung ist ganz klar Kooperation anstelle von Konkurrenz", betonte Lucha und lobte das Mehr-Häuser-Konzept des MCB. Mit Blick auf die benachbarte Oberschwabenklinik sagte er, dass die starken Player Know-how und Engagement über Gemarkungsgrenzen hinaus zur Verfügung stellen sollten.

In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender unterstrich Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand, dass die Investition ein klares Bekenntnis zum Standort Tettnang sei. Mit 2200 Mitarbeitern sei der Klinikverbund einer der großen Arbeitgeber in der Region. "Wir sind gekommen, um zu bleiben, und sind auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung ausgerichtet", sagte Brand. Dabei sei man in der glücklichen Situation, dass die öffentliche Gesundheitsfürsorge Stiftungszweck der Zeppelin-Stiftung sei. "Dabei endet unser Denken nicht am Kirchturm."

Darüber freut sich auch Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter. "Es ist gut, dass wir uns beim Thema Gesundheit als Region verstehen." Er wisse vom hohen Stellenwert des Tettnanger Krankenhauses nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Bürger. "Wichtig ist die Versorgung in der Nähe, und das in hoher Qualität." So sei es mutig, Zeichen zu setzen und zu investieren.