Tettnang Schwerer Verkehrsunfall: Mit Auto Motorradfahrer erfasst

Ein Schwerverletzter und Sachschaden von rund 13 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 11 Uhr auf der Kreisstraße 7709 bei Tettnang ereignet hat.

Laut Polizeibericht ist ein 57-jähriger Autofahrer von Apflau kommend in Richtung Gießen unterwegs gewesen und geriet in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Der Autofahrer erfasste einen 57-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn und prallte kopfseitig gegen einen Baum, ehe er nach mehr als 40 Metern auf der Fahrbahn liegen blieb.

Während der schwer verletzte Motorradfahrer vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, musste der Autofahrer wegen eines Schocks am Unfallort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 7709 bis 12.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.