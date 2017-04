Tettnang SÜDKURIER unterstützt Dorfladen Hiltensweiler

Im Argental haben Bürger einen Dorfladen mit Treff aufgebaut. Nach zwei Wochen zeigt sich bereits: Der Laden läuft. Seit heute gibt es dort das komplette SÜDKURIER Digital-Angebot auf dem Tablet.

Mittagszeit im Dorfladen Hiltensweiler. An der Ladentheke suchen sich zwei Handwerker ihr Vesper aus. Brezeln, Fleischkäse, Seelen – das Angebot ist reichlich. Dazu einen Kaffee, frisch gebrüht. Hannah Danner war gerade mit einer Freundin Kaffee trinken im Dorfcafé, gleich nebenan. Jetzt kauft sie noch schnell was ein. "Gerade für uns junge Mütter ist es wirklich toll, dass wir nun einen Treff haben", sagt sie und strahlt. Seit der Dorfladen vor zwei Wochen eröffnet hat, ist die Hiltensweilerin beinahe jeden Tag dort. Auch Beate Brugger genießt die neue Nahversorgung im Dorf. "Ich muss nur kurz rüberlaufen, um etwas einzukaufen. Vorher musste ich mich immer ins Auto setzen und nach Tettnang in den Supermarkt fahren", sagt sie. Ihr Sohn Max lacht und investiert derweil sein Taschengeld in Süßigkeiten.

Der Dorfladen Hiltensweiler mit angeschlossenem Tagescafé und Treff ist ein gelungenes Beispiel dafür, was herauskommen kann, wenn Bürger mit viel Engagement ehrenamtlich ihre Nahversorgung sichern. Im ehemaligen Kindergarten haben Anja Bohner, Ulla Krayer, Alois Holitsch und Stefan Wortmann etwas aufgebaut, was sicher bald Nachahmer findet. "Im Frühjahr 2015 zog der Kindergarten nach Laimnau und dieses schöne Gebäude wurde frei", erinnert sich Stefan Wortmann, einer der vier Gesellschafter der Dorfladen & Dorftreff Hiltensweiler UG, "wir hatten dann die Idee, einen neuen Treffpunkt im Dorf zu schaffen." Die Gemeinde Tettnang, Eigentümerin des Gebäudes, zog mit, sorgte für eine Anschubfinanzierung und drei Jahre Pachtfreiheit. Im März war es dann soweit: Der Dorfladen wurde eröffnet.

"Wir hatten seither keinen Tag, an dem weniger als 200 Kunden da waren", sagt Moni Emser, die den Laden leitet. Gerade ist neue Ware angekommen, die eingeräumt werden muss. Toilettenpapier, Toastbrot, Müsli – hier gibt es alles, was es in größeren Supermärkten auch gibt. Und zwar zum selben Preis. "Wir können nicht teurer sein, sonst bleiben die Kunden weg", sagt Emser und öffnet eine Kiste. Fairtrade-Bio-Kaffee, auch das gibt es hier. Dann zeigt sie begeistert auf eine kleine Tafel, die neben einem der Tische im Dorfcafé steht. "Hier trifft sich freitags der Stammtisch der Jungmusiker", erzählt sie und lacht. Die Leute kommen zum Frühstücken, Kaffeetrinken, Tratschen. Auch Menschen, die einst skeptisch waren, sind nun restlos begeistert, erzählt Emser. Erst neulich fand ein Fifa-Turnier im Dorftreff statt, die Bude war voll von Jugendlichen. Es sind also nicht nur die Älteren, die das neue Angebot annehmen.

Und damit auch alle bestens über Aktuelles in der Welt und im SÜDKURIER-Verbreitungsgebiet informiert sind, stellt der SÜDKURIER dem Dorfladen ein Tablet zur Verfügung. Auf dem gibt es das komplette Digitalangebot, als E-Paper oder auch auf SÜDKURIER Online. "Wir freuen uns, hier ein Stück Heimat zu unterstützen", sagt SÜDKURIER-Regionalleiter Andreas Ambrosius. Am Nebentisch sitzt ein älterer Herr, der ihm zuruft: "Ich bin hier schon als kleiner Bub in den Kindergarten gegangen, heute trinke ich hier jeden Tag meinen Kaffee." Der neue Dorfladen ist bereits ein Stück Heimat geworden.