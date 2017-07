Tettnang Rock im Vogelwald dreht voll auf

Am 14. und 15. Juli stehen in Laimnau wieder zehn Bands auf der Bühne. Viel Lärm, viel Kraft und viel Spaß werden sich entladen – egal, wie das Wetter wird.

Das wird laut. Und zwar ganz schön lang: Zweimal sechs Stunden Musik stehen bei Rock im Vogelwald am Freitag, 14. und Samstag, 15. Juli in Laimnau bei Tettnang auf dem Plan. An jedem Abend spielen fünf Bands, und als größter Name stehen „The Locos“ auf dem Konzertplakat. Die spanische Ska-Punk-Band rockt den Vogelwald nicht zum ersten Mal und läutet diesmal als Höhepunkt und Rausschmeißer das Festival-Ende ein. Der Ska der Locos ist höllenschnell, die Bläsersätze rattenscharf, und im Handumdrehen schafft die Kombo um Frontmann Pipi eine Stimmung kämpferischer Euphorie. Denn den Locos geht es um menschliche Werte. Sie engagieren sich besonders für Waisenkinder in Südamerika.

Nicht weniger kraftvoll verspricht der erste Abend auszuklingen, besser: auszulärmen, mit der Band „Mr. Irish Bastard“ aus Münster. Der Sänger kommt aus Irland, der Rest der Band aus Münsteraner Kneipen, und zusammen bekennen sich die Irish-Folk-Punks zu Einflüssen wie Fiddler’s Green, Flogging Molly und den Pogues. Da trifft die Blechflöte auf die E-Gitarre, aus Irish Folk wird Ska, und es kann passieren, das auch Songs von The Cure bis zu Ricky Martin gründlich umgearbeitet werden.

Heftig wird es mit „The Movement“ aus Kopenhagen. Die Dänen tragen auf der Bühne grundsätzlich Anzüge, aber sie klingen, als ob Paul Wellers „The Jam“ und „The Clash“ zusammen eine Supergroup gebildet hätten. Und natürlich geht es in den Texten um die Arbeiterklasse, um Widerstand von unten gegen oben, um Karl Marx und Rosa Luxemburg. Das Ergebnis klingt nicht nostalgisch, sondern wütend.

Sowieso großartig sind die hiesigen „El Jetta“ aus Langenargen. Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, und fertig ist ein Sound, der bisweilen an den härtesten Stoner Rock aus der trockensten Wüste heranreicht. In ausgiebigen Instrumentalpassagen wird der Gitarrenklang zum „Noise“, ohne dabei den Groove zu versauen. Biker-Kutte und Sonnenbrille wächst einem bei diesem Sound von ganz allein.

„Kontrust“ aus Österreich lassen im Video zu ihrem Song „Dance“ zwar Schuhplattler in Lederhosen auftreten, aber die Gitarrenriffs der Band klingen wie Presslufthammer am Fundament der Alpenidylle. Die seit 16 Jahren bestehende Crossover-Band jagt gesanglich schon mal fiese Metal-Grölereien über die Rampe – im Zentrum steht aber die durchdringende Stimme von Frontfrau Agata Jarosz. 2011 traten Kontrust beim „Przystanek Woodstock“-Festival in Polen vor unglaublichen 300 000 Besuchern auf und stießen auf stürmische Zugabe-Forderungen. Das nur, um zu zeigen, mit wem man es auf der Laimnauer Waldlichtung zu tun hat.

Dann ist das noch „Kaffkönig“ – wütende Knüppler an Schlagzeug, Gitarre und sonst nichts. „Der Eine“ und „Der Andere“ nennt sich dieses Duo, das mit Krach und Geschrei antritt, den „Exorzismus an der Engstirnigkeit“ zu vollziehen. Kaffkönig kommen vom Land und schreiben „schmutzige Ständchen für den Durst nach ein bisschen Leben zwischen schimmliger Eichenholz-Theke, Bausparvertrag und lauwarmem Sonntagsbraten“. Musik wie Hundepipi an einer sauberen Dorfbushaltestelle.

Indie, Punk, Rock n’ Roll und Bläsersätze wie in einer Ska-Band: das sind „Kiss’N’Kills“. Die sieben Ravensburger verbinden viel Druck mit guter Laune und lassen im Song „Dead and Gone“ gar den urigen Punk-Rockabilly der Cramps durchblitzen.

Es gibt also genug gute Gründe, sich Rock im Vogelwald auch in diesem Jahr anzutun. Einlass ist an beiden Tagen ab 17 Uhr, und natürlich gibt es wieder einen Camping-Bereich.

Rock im Vogelwald

Freitag, 14. Juli: Into Water (18.40 Uhr); Billy Äggler & Father Key Chris S. (19.30 Uhr); El Jetta (20.45 Uhr); The Movement (22.10 Uhr); Mr. Irish Bastard (23.30 Uhr).

Samstag, 15. Juli: ZAD (18.40 Uhr); Kaffkönig (19.30 Uhr); The Kiss’n’Kills (20.45 Uhr); Kontrust (22.10 Uhr); The Locos (23.30 Uhr).

Karten gibt es nur an der Abendkasse: Eintritt am Freitag 17 Euro, am Samstag 20 Euro. Die Karte für beide Tage kostet 30 Euro. (rup)