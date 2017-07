Friedrichshafen/Tettnang Raubüberfälle auf Tettnanger Unternehmer und Meerburger Hotelier werden vor Gericht verhandelt

Zwei Männer im Alter von 34 Jahren und ein 47-Jähriger müssen sich seit Dienstag wegen eines Raubüberfalls am 5. März 2016 auf ein Unternehmerehepaar in Tettnang vor der 7. Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg verantworten. Die Beute betrug knapp über 30.000 Euro. Der 34-jährige Hauptangeklagte wird zudem beschuldigt, mit mindestens einem weiteren Täter an einem Raubüberfall auf einen Hotelier in Meersburg am 8. August 2016 beteiligt gewesen zu sein, wobei rund 31 000 Euro erbeutet wurden. In beiden Fälle waren die Täter mit Gas- beziehungsweise Schreckschusspistolen und Messern bewaffnet.

Die Wahrheitssuche war schon am ersten Verhandlungstag zäh. Der Hauptangeklagte machte nur Angaben zur Person und der 47-Jährige machte gar keine. Diese beiden sollen laut Anklage die maskierten Täter beim Raub in Tettnang gewesen sein. Der zweite 34-jährige Angeklagte, ein abgelehnter Asylbewerber, der als Späher eingesetzt gewesen sein soll, machte dagegen Aussagen zur Person und zur Tat. Nach den Angaben dieses 34-jährigen, der drei Universitätsabschlüsse in seinem Heimatland erworben haben will, unter anderem in Jura, lernte den 34-jährigen Hauptbeschuldigten in einem Asylbewerberheim in Friedrichshafen kennen. Der 34-Jährige mit Migrationshintergrund ist schon polizei- und gerichtsbekannt wegen Drogenvergehen. Zuletzt tauchte er als Zeuge Anfang des Jahres in dem Prozess um ein gescheitertes Drogengeschäft mit rund 600 Gramm Kokain in die Schweiz auf. Er soll dem Asylbewerber erzählt haben, in Friedrichshafen und Umgebung lebten viele reiche Leute. Er kenne andere, die erfolgreich bei diesen eingebrochen seien.

Er sei Pleite gewesen und ihm drohte die Abschiebung, deshalb habe er mitgemacht, berichtete der Asylbewerber. Man habe sich daraufhin in einer Garage des 47-Jährigen getroffen: er, der 34-Jährige, der 47-Jährige und ein Mann aus Holland. Laut der Aussage waren offenbar die Lebensgewohnheiten des Ehepaars in Tettnang schon ausgespäht worden. Vom wem, wusste er nicht, da sich die drei anderen auf Türkisch unterhalten hätten. Bei einem zweiten Treffen in Friedrichshafen sei ein weiterer Mann aus Dortmund hinzugekommen. Am Tattag habe er noch einen Mann kennengelernt, der sich selbst als Taxifahrer bezeichnet habe.

Außerdem soll es noch ein bis zwei weitere Späher gegeben haben. Laut dem Asylbewerber standen der 34-Jährige als Koordinator mit Smartphone und der 47-Jährige als Fluchtautofahrer am Haus des Ehepaars, das vom Abendessen kam. Die maskierten Täter, die den Unternehmer mit einem Messer verletzten, sollen der "Holländer" und der "Dortmunder" gewesen sein.

Was er denn gedacht habe, was man erbeutet, fragte der Vorsitzende Richter Veiko Böhm. "Viel, viel Geld", antwortete der Angeklagte. Tatsächlich kamen bei ihm 200 Euro der Beute an, behauptete er.

Die Verhandlung ist auf sechs Tage angesetzt. Das Tettnanger Ehepaar sieht sich nicht in der Lage, im Zeugenstand zu erscheinen, weshalb ihre Aussagen das nächste Mal verlesen werden.