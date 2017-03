Tettnang OP-Sanierung: Klinik Tettnang startet in Bauprojekt

Das Bauschild für die OP-Sanierung am Tettnanger Krankenhaus steht. Im Sommer soll der Spatenstich folgen.

Den "Roten Punkt" für die Baufreigabe gab es gestern am Klinikum Tettnang noch nicht zu feiern. Doch das Bauschild steht schon mal: Der Medizin-Campus-Bodensee (MCB), zu dem die Tettnanger Klinik seit Juli 2015 gehört, nimmt die Sanierung der OP-Säle in Angriff.

"Wir wollen signalisieren, dass es jetzt losgeht. Damit lösen wir unser Versprechen ein, das Klinikum nicht nur zur erhalten, sondern auszubauen. Und wir sichern Arbeitsplätze", sagte MCB-Geschäftsführer Johannes Weindel im Rahmen einer kleinen Feierstunde. 13,6 Millionen Euro kostet das Projekt, 4,5 Millionen Euro davon zahlt das Land Baden-Württemberg. 7,2 Millionen Euro werden aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen bezahlt, die Hauptgesellschafter des kommunalen Klinikverbunds Medizin-Campus-Bodensee ist. Den Restbetrag von 1,8 Millionen Euro finanziert die Klinikum Tettnang GmbH selbst. Die Pläne für den kombinierten Um- und Neubau stammen vom Häfler Architekturbüro Hildebrand und Schwarz.

Schon im Jahr 2013 war die Sanierung der OP-Säle noch unter dem vorherigen Träger im Krankenhaus-Bauprogramm des Landes gelistet, doch über die Planphase kamen die Waldburg-Zeil-Kliniken mit dem Projekt nicht hinaus. Mit der Baugenehmigung, die formell noch aussteht, soll im Sommer mit dem Umbau begonnen werden – und das bei laufendem Betrieb in drei Bauabschnitten. "Dabei gehen wir auf Nummer sicher", so Weindel, der versprach, dass vier Operationssäle jederzeit voll funktionsfähig in Betrieb sein werden. Dafür nehme man eine Bauzeitverlängerung von rund einem halben Jahr in Kauf. 2020 soll alles fertig sein.

Derzeit werden auch die ambulanten Patienten in den zentralen OPs operiert, was unwirtschaftlich ist, so Weindel. Deshalb wird mit der Sanierung die OP-Struktur im Haus verändert. Im zweiten Obergeschoss der Klinik werden zwei OP-Säle auf den neuesten Stand gebracht und zwei neu gebaut, sodass am Ende wieder vier OP-Säle wie heute zur Verfügung stehen. Dazu kommen drei neue Eingriffsräume für das ambulante OP-Zentrum im Erdgeschoss, getrennt vom stationären Bereich.

Mit einem Bauhelm setzte Johannes Weindel dem Ärztlichen Direktor der Tettnanger Klinik, Chefarzt Dr. Edmund Weber, symbolisch den Hut als interner Projektkoordinator auf. "Wir werden flexibel sein müssen", richtete sich der Mediziner an die Mitarbeiter. Die Patienten hingegen sollen von den Baumaßnahmen im Haus "faktisch nichts merken".