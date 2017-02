Bodenseekreis Neun Monate auf Bewährung für Faustschläge

Strafprozess vor dem Amtsgericht in Tettnang: Ein Mann wurde vor drei Jahren in einem Friedrichshafener Lokal verprügelt.

Tettnang (aep) Neun Monate Haft auf Bewährung und eine Geldbuße von 750 Euro: Das war am Donnerstag das Ergebnis eines Strafprozesses wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Tettnang. Der Angeklagte aus dem Bodenseekreis hat einen anderen Mann arbeitsunfähig geschlagen – vor mehr als drei Jahren in Friedrichshafen. Es ging um die Freundin des Angeklagten, die zuvor mit dem Opfer offenbar über eine Internet-Datingseite angebändelt hatte. Der 39-jährige Angeklagte, bei Polizei und Gerichten kein unbeschriebenes Blatt, wollte das Thema nach Männerart regeln: mit einer Aussprache in einer Friedrichshafener Kneipe, erklärte er vor Gericht. Er lockte diesen mit einer fingierten Einladung der Frau in das Lokal, wo dann eher ein Missverständnis zu den Schlägen führte – so seine Darstellung. Ein Angriff zu dritt sei das gewesen, erklärte dagegen das Opfer. Das Ergebnis fiel jedenfalls eindeutig aus: ein blaues Auge und Rippenprellungen, durch das Opfer für Wochen arbeitsunfähig war.

Über den Ablauf des Abends gingen die Erzählungen völlig auseinander, stimmten nur anfangs überein: Der Angeklagte sprach den Mann im Eingang an, als der das Lokal wieder verlassen wollte, weil die Frau nicht anwesend war. Zwei andere Männer standen in der Nähe bereit. Was folgte, gestaltete sich je nach Schilderung völlig anders. Er habe das Opfer vor die Tür gebeten, um ihn aufzufordern, die Frau in Ruhe zu lassen, sagte der Angeklagte. Sie habe sich nämlich belästigt gefühlt. Von den beiden Begleitern habe er nur den einen gekannt und ihn gebeten, im Notfall dazwischen zu gehen. "Ich wollte nicht, dass das eskaliert".

Als das Opfer nach draußen ging, habe er den Mann an der Schulter gepackt, worauf dieser sich abrupt umdrehte – und in der Annahme, dass der Mann schlagen wolle, habe er "ein oder zweimal" präventiv in Richtung Auge geschlagen, sagte der Angeklagte. Der Mann habe sich losgerissen und sei weggelaufen. Er könne sich nicht erinnern, dass die beiden anderen sich einmischten. Sein Opfer schilderte den Vorfall gänzlich anders. Er habe das Lokal verlassen wollen, sei aber noch im Eingangsbereich von den Dreien gestellt worden. "Der Kleinere" habe ihn gegen den Glaskasten gedrückt, während der Angeklagte ihn aufs Auge und zweimal auf die Rippen geschlagen habe. Als er sich wehrte, riss die Jacke auf, und er konnte sich losreißen, um in Richtung Stadtbahnhof zu flüchten. Das Trio habe ihn verfolgt. Er rief die Polizei, und eine Streife eilte ihm zu Hilfe.

Staatsanwalt Peter Spieler befand die Version des Angeklagten in seinem Plädoyer für wenig glaubwürdig, dagegen die Schilderung des Opfers für schlüssig: "Ich habe keinerlei Zweifel, dass es so gewesen ist." Er forderte neun Monate Haft – und nur auf Bewährung, weil die Tat bereits mehr als drei Jahre her ist. Angesichts von 16 Einträgen ins Vorstrafenregister wäre auch die Vollstreckung möglich gewesen. Dazu forderte er eine Geldbuße von 1000 Euro. Verteidiger Gerd Prokop pflichtete ihm sogar in Teilen bei, befand die Geldstrafe für zu hoch. 500 Euro reichten – die sein Mandant an den Geschädigten zahlen solle. Richterin Heike Jakob blieb mit ihrem Urteil zwischen beiden Seiten.