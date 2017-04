Tettnang Mutter und Sohn wegen Pfandbetrug vor Gericht

Um 52 Euro Pfandgeld haben eine 45-Jährige und ihr 17-jähriger Sohn zwei Supermärkte in Friedrichshafen und Tettnang betrogen. Dafür mussten sie sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten. Die Mutter erklärte, sie sei in einer finanziellen Notlage gewesen. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Gegen ihren Sohn wurde das Verfahren eingestellt, allerdings erhielt er mehrere Auflagen.

Tettnang – Ein nicht alltäglicher Fall von Betrug ist gestern Nachmittag vor dem Amtsgericht Tettnang verhandelt worden. Auf der Anklagebank saßen eine 45-Jährige und ihr 17-jähriger Sohn. Beide wurden beschuldigt, im Herbst 2015 in Einkaufsmärkten mit Pfand für Plastik- und Glasflaschen getrickst zu haben. Die Masche schien vermeintlich einfach: Die Familie sammelte in der Gegend Pfandflaschen ein, die zerknüllt oder beschädigt waren. Da diese nicht mehr durch den Rückgabeautomaten gelaufen wären, wurden die Barcode-Aufkleber abgezogen und auf andere, pfandfreie Flaschen aufgeklebt. In großen Säcken wurden die manipulierten Pfandflaschen angeliefert und in den Automat gesteckt.

In einem Supermarkt in Friedrichshafen lösten Mutter und Sohn einen Pfandbon von 20,50 Euro gegen Barauszahlung ein, einen Monat später waren es in Tettnang 31,68 Euro. Der Ertrag war überschaubar, der Aufwand jedoch groß. 165 Flaschen zählte der Mitarbeiter des Einkaufsmarkts in Tettnang damals, als ein stiller Alarm des Automaten den Schwindel auffliegen ließ. "Ich hatte kein Geld und Not macht schließlich erfinderisch", sagte die zum Tatzeitpunkt arbeitslose Angeklagte bei ihrer Befragung durch Richter Martin Hussels-Eichhorn.

In diese Lage brachte sich die vierfache Mutter schon Jahre zuvor. Die Kinder wurden unzählige Male straffällig, schwänzten regelmäßig die Schule. Wegen grober Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht wurde die Frau daher vor drei Jahren zu 1700 Euro Geldstrafe verurteilt, konnte diese aber nicht vollständig zahlen und saß zwischenzeitlich drei Tage im Gefängnis. Weil die finanzielle Lage durch eine Zwangsräumung der Wohnung noch prekärer wurde, entstand die Idee zum Pfandbetrug. "Wir leben in einem Sozialstaat, finanzielle Hilfe wäre für Sie doch erreichbar gewesen", sagte Richter Hussels-Eichhorn. Dass die Mutter schon bei der Aufnahme der Strafanzeige durch die Polizei und auch zu Beginn der Verhandlung die Tat einräumte, sorgte für ein schnelles Urteil. Das Amtsgericht verurteilte die 45-Jährige, die seit geraumer Zeit wieder eine feste Arbeitsstelle hat, zu 600 Euro Geldstrafe. "Ich habe dieses Urteil mit Augenmaß gefertigt", sagte der Richter.

Beim Sohn setzte Martin Hussels-Eichhorn mit der Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe einen eher erzieherischen Hebel an. Da der 17-Jährige nicht mehr zur Schule geht und sich noch nicht um eine Berufsausbildung gekümmert hat, wurde er dazu verpflichtet, mit der Jugendgerichtshilfe mindestens zehn Bewerbungen aufzusetzen. Dazu muss er an einem pädagogischen Projekt mit mindestens 40 gemeinnützigen Arbeitsstunden teilnehmen. Im Gegenzug wurde das Verfahren gegen ihn vorläufig eingestellt. "Ich gehe davon aus, dass Sie jetzt Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Jugendgerichtshilfe in Ihrem Handy einprogrammiert haben", sagte Richter Hussels-Eichhorn. "Wenn das mit der Auflage nicht klappt, dann sitzen Sie ganz schnell wieder hier."