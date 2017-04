Tettnang-Laimnau Motorradsegnung in Laimnau: Biker nun mit Gottes Segen unterwegs

Viele Motorradfahrer kamen zur traditionellen Motorradsegnung in Tettnang-Laimnau. Dekan Reinhard Hangst hatte für jeden einen Spritzer Weihwasser parat.

Tettnang-Laimnau – Trotz der kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel war die Resonanz bei der Motorradsegnung in Laimnau sehr gut. Dies geht aus einer Mitteilung des veranstaltenden Motorsportclubs Langnau hervor. Rund 150 Motorradfahrer mit ihren Zweirädern unterschiedlicher PS-Stärken parkten zum Gottesdienst rund um die Pfarrkirche. Aus der ganzen Region waren die Biker angereist, viele auch aus den angrenzenden Landkreisen.

Dekan Reinhard Hangst hielt um 10 Uhr den traditionellen Gottesdienst in der Pfarrkirche, dem die Biker in großer Zahl beiwohnten. „Der Herr ist Euer Navi“, richtete er seine Worte an die Motorradfahrer. Die Fürbitten wurden von den Jugendfahrern des Motorsportclubs Langnau, der traditionell zur Motorradweihe am Ostermontag einlädt, verlesen. Nach dem Gottesdienst erlebten die zahlreichen Schaulustigen ein besonderes Spektakel, als die Motoren der Geländemaschinen, Roller, Oldtimer, BMWs, Mofas und neuen Motorräder angelassen werden. Das war das Zeichen zur Aufstellung für die kurze Rundfahrt zur Einzelsegnung.

Dekan Hangst erwartete die Biker bereits mit seinen Ministranten, die genügend Nachschub des Weihwassers bereithielten. Alle fuhren an ihm vorbei, um einen ordentlichen Schuss Weihwasser abzubekommen. Bernhard Schön kam mit Frau und Tochter zur Motorradweihe. „Uns ist es wichtig, mit Gottes Segen in die Saison zu starten. Bei der Motorradweihe trifft man sich und kann nette Menschen kennenlernen. Für uns ist es sozusagen Pflicht, mit dabei sein. Dafür sind wir dieses Jahr extra früher aus dem Urlaub zurückgekommen“, sagt er.

Seit Jahren sind die Maybachradler bei der Motorradweihe dabei. Sie verkaufen für den guten Zweck geweihte Christophorus-Plaketten. Mit dem Geld und den Spenden, die sie erhalten, unterstützen sie verunfallte Motorrad- und Fahrradfahrer. „Das ist uns ein besonderes Anliegen“, so Peter Nocker und Horst Steib. Diesmal übergaben Peter Nocker und Horst Steib von den Maybachradlern an Holger Neurohr aus Lottenweiler einen elektrischen und speziell für ihn gebauten Anbau an seinen Rollstuhl. Neurohr verunglückte 2014 beim Motorradfahren und ist seither querschnittsgelähmt.