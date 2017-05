Tettnang Motorrad prallt gegen Traktor: Motorradfahrer bei Tettnang tödlich verunglückt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Tettnang im Bodenseekreis tödlich verunglückt.

Er wollte am frühen Mittwochabend mit seiner Maschine auf der L 333 in Höhe Holzhäusern trotz Überholverbots mehrere Autos überholen, als er mit voller Wucht gegen einen abbiegenden Traktor krachte. Dies teilte die Polizei in Konstanz mit.Während der Unfallaufnahme wurde die L 333 bis gegen 20.45 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet.Der Biker stürzte und verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.