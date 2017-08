Friedrichshafen Mit Solar- und Windkraft in die Pleite

Ein 53-jähriger Unternehmer aus der Bodenseeregion muss sich wegen Insolvenzverschleppung, Bankrott, Untreue und Betrug vor dem Amtsgericht Tettnang veranworten. Der Staatsanwalt beziffert den Schaden auf 50.000 Euro.

Tettnang – Ein 53-jähriger Unternehmer muss sich seit Montag vor Richterin Heike Jakob am Amtsgericht Tettnang wegen Insolvenzverschleppung, Bankrott, mehrfacher Untreue und Betrug verantworten. Insgesamt verlas Leitender Staatsanwalt Peter Spieler 14 Anklagepunkte. Betrieben hatte der Angeklagte als Geschäftsführer eine GmbH, die in der Bodenseeregion Wind- und Solaranlagen anbot. Diese war verbunden mit einem Alleinunternehmen mit gleichem Zweck und schließlich mit dem Privatmann. Die Vorfälle liegen im Zeitraum 2012 bis 2014. Die Zahlungsausfälle bei Dritten belaufen sich nach Auskunft des Staatsanwalts auf rund 50 000 Euro.

"Mein Anliegen war, die Firma zu retten", beteuerte der Angeklagte. "Leider merkt man erst später, dass es sinnlos war." Die Ausgangslage war, dass für die GmbH das Geschäft mit Solaranlagen zusammenbrach, nachdem die Einspeisevergütung für Fotovoltaikanlagen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz zusammengestrichen wurde. Ab August 2012 setzte die GmbH deshalb auf Windkraft – was aber ebenfalls scheiterte, weil in der Region kaum Gebiete für Windkraftanlagen genehmigt wurden. Angestellte hatte die GmbH übrigens nicht, Aufträge zum Bau von Anlagen wurden über Subunternehmer abgewickelt.

Vermutlich war das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt schon zahlungsunfähig. Der 53-Jährige stellte im April 2013 selber einen Insolvenzantrag, zog ihn aber wieder zurück. Angeblich weil er einen Auftrag in der Türkei in Aussicht hatte. Angeblich sollte er "auf mehreren Hundert Anlagen" in den Waldgebieten um Izmir die dortigen Feueralarmtürme mit Fotovoltaikanlagen ausstatten, mit deren Strom dann das Frühwarnsystem gespeist werden sollte.

Ob er Unterlagen dazu habe, fragte Richterin Jakob. Nur eine Visitenkarte, weil in der Türkei die Geschäfte ganz anders ablaufen würden, wie in Europa. Das ganze zog sich seiner Schilderung nach über Monate dahin. "Das heißt, Sie hatten keinerlei Erfahrung mit Geschäften in der Türkei", stellte Spieler fest. Schließlich wurde im August 2014 ein Fremdinsolvenzantrag eingereicht. "Was sind Sie für ein Geschäftsmann?", fragte Spieler, wenn er rund zwei Jahre keinerlei Umsätze gemacht habe.

Dazu kommt, dass für 2013 und 2014 keine beziehungsweise keine vollständigen Buchhaltungsunterlagen existieren und für 2012 und 2013 keine Bilanzen erstellt wurden. Das gab der Angeklagte auch zu. Nach seiner Darstellung habe sich der Steuerberater geweigert, weil er ihn nicht bezahlen konnte. Wie der Insolvenzverwalter aussagte, gibt es allerdings auch nur einen Ordner mit Unterlagen mit lediglich einem Teil der Steuerunterlagen für 2013.

Offenbar um sich über Wasser zu halten, flossen dann in dem Konstrukt aus Einzelfirma, GmbH und Privatperson unzulässige Zahlungen, woraus die Untreue-Vorwürfe resultieren. Ursprünglich bestand auch der Verdacht der Geldwäsche, der sich aber nicht bestätigte. Dieser löste aber die Ermittlungen aus.

Der Angeklagte behauptet, im Moment arbeitssuchend zu sein. Seine Einzelfirma, die einmal zwei Angestellte hatte, ruhe. Angeblich lebt er von 500 Euro, die er von seiner Frau erhält. Sozialleistungen bezieht er nicht. Außerdem sollen 75 000 Euro Schulden aus einem Zivilrechtsstreit bestehen, wegen eines von einem Subunternehmer fehlerhaft ausgeführten Auftrags.