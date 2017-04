Langenargen Mit Geschäftsidee gescheitert

Zwei Männer stehen wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Tettnang. Hohe Mietschulden für Büros in der Fabrik am See in Langenargen

Langenargen/Tettnang – Ein 55-jähriger und ein 50-jähriger Mann müssen sich seit Montag vor dem Amtsgericht Tettnang wegen Betrugs verantworten. Staatsanwältin Carmen Eger wirft ihnen vor, sich mit einen Start-up-Unternehmen in der Fabrik am See in Langenargen Räume gemietet zu haben, obwohl sie diese nicht bezahlen konnten. Zivilrechtlich besteht eine Forderung von knapp 24 000 Euro gegen den jüngeren Mann.

Der Ältere der beiden hatte zusammen mit anderen eine "geniale Geschäftsidee", ein Service-Portal für Vereine im Internet. Um Geld für das Projekt zu sammeln, wurde Ende 2013 ein Unternehmen in der Schweiz gegründet, erläuterte der 55-Jährige. Dann sollten Marketing- und Werbefirmen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) folgen und für Sponsoren und Werbekunden sorgen. Geschäftsführer des deutschen Ablegers, einer GmbH in Gründung, wurde der 50-Jährige. Die beiden kennen sich von Geschäftsbeziehungen in der Region Nordschwarzwald, woher beide auch stammen.

Die GmbH in Gründung mietet Ende 2013 zuerst einen großen, dann im August 2014, mit Mietbeginn zum 1. Dezember, einen zweiten, kleineren Büroraum in der Fabrik am See über den Betreiber, die Wirtschaftspark Langenargen GmbH, an. Die Miete wird hier zu 60 Prozent bezuschusst, vom Wirtschaftspark und der Gemeinde Langenargen je zur Hälfte. Dies galt auch für den größeren Büroraum. Doch aus der Sponsoren- und Werbekundensuche wurde nicht viel. "Er ist nie so richtig zu Potte gekommen", meinte der Ältere über den Jüngeren. Und: "In Langenargen ist viel liegen geblieben.

" Der Jüngere, der nur zu seiner Person Angaben machte, war noch bei einem anderen Unternehmen beruflich eingespannt. Tatsächlich war es der Ältere, der hauptsächlich dieses Büro nutzte und im Auftrag auch den Mietvertrag für den kleineren Raum unterschrieb. Dabei ist er weder Geschäftsführer des Schweizer oder deutschen Unternehmens, noch Gesellschafter. 2015, dem Jahr, indem man durchstarten wollte, blieb der Erfolg aus. Die Miete wurde zunächst von dem Unternehmen in der Schweiz gezahlt, blieb dann jedoch monatelang aus. Der jüngere Angeklagte akzeptierte die Forderungen, bot eine Ratenabzahlung an und die Räume sofort freizugeben. Eine Kaptaleinlage für die deutsche GmbH in Gründung wurde nie geleistet. Zudem soll der kleinere Raum vertragswidrig untervermietet worden sein.

Richter Martin Hussels-Eichhorn und die Verteidigerin des älteren Angeklagten, der Jüngere hat keinen Rechtsanwalt, befragten auch den Geschäftsführer der Wirtschaftspark GmbH. Der bestätigte die Sachverhalte von Vertragsabschlüssen, Zahlungen, Mahnungen und zivilrechtlichen Forderungen. Am Ende entstand leichtes Unverständnis darüber, warum die Wirtschaftspark GmbH die Räume monatelang nicht weiter vermietete, sodass diese hohe Mietforderung mit Zinsen entstehen konnte. Der Wirtschaftspark-Geschäftsführer begründete dies damit, dass die Einrichtung oder Teile davon dort noch standen und er den jüngeren Angeklagten heute das erste Mal sehe.

Zwei Auffälligkeiten gibt es in den Lebensläufen der Angeklagten. Der Jüngere lebt angeblich von 500 bis 600 Euro im Monat, aber im eigenen Haus, der Ältere hat aus einem Konkurs laut seiner Aussage 250 000 Euro Schulden.