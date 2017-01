Tettnang Mark Forster, Helge Schneider und mehr: Große Namen beim Schlossgarten Open Air

Zum schon bestätigten Auftritt von Mark Forster in Tettnang kommen nun auch Konzerte der Hip-Hipper "Beginner" und Helge Schneider

Die Liste der beim Schlossgarten Open Air 2017 in Tettnang auftretenden Künstler ist abgeschlossen. Bereits bekanntgegeben hatte der Veranstalter Koko Entertainment ein Konzert von Mark Forster am Sonntag, 30. Juli. Hinzu kommen nun Konzerte der Hip-Hop-Formation „Beginner“ am Freitag, 28. Juli von Helge Schneider am Samstag, 29. Juli.

Dass die Beginner das Schlossgarten Open Air eröffnen, darf als kleine Sensation gewertet werden – denn die Hamburger Formation hat den deutschen Hiphop mit ihren ersten drei Alben ab 1996 nachhaltig geprägt; dann aber war lange Funkstille. Einer von ihnen, Jan Delay, nutzte die Zeit, um eine gewaltige Solokarriere hinzulegen. Delay ist nun auch bei der Reunion der Beginner mit an Bord: 2016 ist das vierte Album „Advanced Chemistry“ erschienen. Wurde auch Zeit, denn schon seit 2010 war ein neues Album im Gespräch. Mit den neuen Stücken kommen die Beginner nun nach Tettnang.

Helge Schneider feiert in Tettnang dann am Abend darauf „240 Jahre singende Herrentorte“. Denn schon der 1776 im Sauerland geborene Helge Schneider I. hatte sich diesen Phantasienamen zugelegt – zumindest laut Pressetext. Der uns heute bekannte Helge entstand schließlich aus der Ehe des völlig unmusikalischen Heinz Schneider mit der Finanzbeamtin Anneliese. Helge Schneider feiert in unterschiedlichen Besetzungen gemeinsam mit Wegbegleitern und Gästen. Musik und Blödeleien in größter Vielfalt sind garantiert!

Karten für die Konzerte der Beginner sowie von Helge Schneider und Mark Forster gibt es unter Telefon 08 00/9 99 17 77 und unter ticket.suedkurier.de