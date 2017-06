Mann schneidet sich mit Messer in den Hals

Ein Mann hat sich laut Polizeibericht in einem Tettnanger Geschäft in den Hals geschnitten.

Ein 34 Jahre alter Mann ist in eine Fachklinik gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann am Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein Geschäft betreten. Dort hat sich der 34-Jährige vor Verkaufspersonal und Kunden mit einem Messer in den Hals geschnitten. Der Mann habe niemanden bedroht, berichtet die Polizei.