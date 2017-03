Meckenbeuren Letzter Versuch zur Läuterung: 19-Jähriger bleibt trotz Diebstählen auf Bewährung frei

Richter Hussel-Eichhorn ließ sich überzeugen: Er verurteilte einen 19-Jährigen nach Jugendrecht und machte von der sogenannten Vorbewährung Gebrauch. Staatsanwältin und Verteidigerin argumentierten, dass eine Gefängnsisstrafe keinen erzieherischen Effekt haben würde.

Wegen dreifachen gemeinschaftlichen Diebstahls in Meckenbeuren, davon einer im Versuch stecken geblieben und einer mit Sachbeschädigung, verurteilte Richter Martin Hussels-Eichhorn am Mittwoch einen 19-Jährigen nach Jugendrecht. Dabei wendete er eine nur im Jugendrecht mögliche Regelung an: die sogenannte Vorbewährung. Konkret heißt das, eine noch nicht im Strafmaß ausgesprochene Jugendstrafe, die jedoch mindestens sechs Monate lang würde, wird für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, erläuterte Hussels-Eichhorn. Falls der 19-Jährige erneut straffällig wird oder eine Bewährungsauflage verletzt, darunter die Ableistung von 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit, wandert er in Arrest.

Die am Mittwoch angeklagten Taten sind eher ärgerlicher Kleinkram. Der 19-Jährige gab sie auch zu. Der junge Mann lebt und lernt in Tochterunternehmen der Stiftung Liebenau. Hintergrund ist, dass er aus einer zerrütteten Familie aus einer Stadt in der Bodenseeregion stammt. In der Folge zeigen sich bei ihm Lernbehinderungen, Sprachstörungen und dissoziale Züge, wie Hussels-Eichhorn ausführte und Arianna Büttner von der Jugendgerichtshilfe bestätigte.



Im August vergangenen Jahres brach er zunächst – überredet von einem anderen Bewohner – in Hegenberg in eine Küche ein. Dort stahl der andere junge Mann Lebensmittel und Getränke im Wert von etwa zwölf Euro. Der Angeklagte war nicht in der Küche, weil er viel zu betrunken war, um über das vom Anderen geöffnete Fenster in den Raum einzusteigen. Die beiden wurden erwischt. Ebenfall im August war er an wieder von einem anderen initiierten Einbruch in ein Café auf dem Gelände beteiligt.

Letzte Chance Bewährungsstrafe

Die Täter erbeuteten Bier, Radler und Cola, die sie zum größten Teil austranken. In einer zweiten Anklage wurde dem 19-Jährigen zudem vorgeworfen – wieder gemeinsam mit einem anderen – im Juli vergangenen Jahres 50 Euro Bargeld und die EC-Karte aus dem Rucksack einer Lehrerin gestohlen zu haben. Er steckte davon 25 Euro ein – inzwischen hat er sie zurückgezahlt. Auch diese Tat gab er zu.

So weit, so schlecht. Aber es gibt auch noch drei Eintragungen im Strafregister, sie stammen aus den Jahren 2013 und 2016. Eine davon, 2013, hat es in sich: 18 Fälle von Diebstahl, darunter elektronische Unterhaltungsgeräte und Computerzubehör im Wert von zum Teil mehreren Hundert Euro. Sechs Monate Jugendstrafe mit zwei Jahren Bewährung gab es damals am Amtsgericht Tettnang dafür. "Um die Feststellung schädlicher Neigungen kommen wir nicht herum", sagte Hussels-Eichhorn und erwägte als Strafe vier Wochen Dauerarrest im Jugendgefängnis.



Aber Büttner und dann in ihren Plädoyers Staatsanwältin Diana Rupflin sowie Verteidigerin Diana Federau argumentierten, dass dies keinen erzieherischen Effekt haben werde. Im Gegenteil, bei einem beeinflussbaren jungen Mann mit schwacher Persönlichkeit sei in diesem Umfeld eher zu befürchten, dass er untergeht. "Die Argumentation hat mich überzeugt", meinte Hussels-Eichhorn, machte aber auch klar: Wenn irgendein Verstoß passiert, war's das für den 19-Jährigen.