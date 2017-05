Tettnang Letizia Scherrer singt Korngold und Gershwin

Mit dem Pianisten Ferenc Bognár verzaubert die Sopranistin ihr Publikum im "Lebendigen Barockschloss Tettnang" mit einem amerikanischen Liederabend

Viel Interessantes gibt es in Tettnang beim "Lebendigen Barockschloss" mit dem Motto des Bodenseefestivals "Variations on Amerika" zu entdecken. Wie schon zuvor das "Ensemble amarcord" mit einem eigens einstudierten Programm "klassischer" amerikanischer Komponisten begeisterte, wurde die Sopranistin Letizia Scherrer mit Liedern von Korngold und Gershwin dem Festivalthema am Freitag mehr als gerecht.

Mit "Liebesbriefchen" und "Schneeglöckchen", zwei Jugendwerken des in Wien geborenen Wunderkinds Erich Wolfgang Korngold, begann ein Liederabend mit immer dichter werdenden, tief bewegenden Hörerlebnissen. Auf engstem Raum wechselte Scherrer mit ihrer wandlungsfähigen Stimme vom fröhlichen Erwachen des Glöckleins, über dramatischer Färbung beim letzten Schnee bis zu dunkler Todesahnung.

In der Zeit der Emigration ging aus der Zusammenarbeit mit dem ebenfalls geflohenen Theaterregisseur Max Reinhard in Hollywood eine Liederfolge zur Theaterproduktion "Shakespeare's Women, Clowns and Songs" hervor. In mitreißender Intensität schlüpfte die Schweizer Sopranistin nun in perfektem Englisch in die verschiedenen Rollen wie diedes Narren aus "Was ihr wollt" oder die der feurigen Desdemona aus dem Drama "Othello". Mühelos gelangen die weiten Sprünge, das geforderte strenge Legato in der Melodie. Alles in weiter dynamischer Bandbreite. Hochkonzentriert gestaltete Ferenc Bognár die nicht einfache, romantische Klavierbegleitung. Höhepunkt dieses perfekt miteinander verwobenen Musizierens in den phantasievollen Kleinwerken war die überschäumende Lebensfreude im titelgebenden Song "When Birds Do Sing": "Süße Liebende lieben den Frühling"!

Nach der Pause, nun mit schwarzem Hosenanzug und glitzerndem Cape statt langem pastellfarbenem Abendkleid, führte die sympathische Sopranistin auf die Showbühne am Broadway. Erfolgstitel aus der Feder von George Gershwin, entstanden in den letzten zehn Jahren vor seinem überraschenden Tod 1937 mit nur 39 Jahren, aus Musicals und Bühnenshows standen auf dem Programm. Durch die reine Klavierbegleitung, fast schnörkellose Fassung ohne Rhythmusgruppe, erlebte man die harmonische und melodische Kraft des genialen amerikanischen Tonsetzers auf ganz neue Art und Weise. In schönem Erzählton, manchmal verführerisch, manchmal keck mit viel Gestik und Blickkontakt zum Publikum, wurde der jeweilige Refrain vorbereitet. Hier konnte die klassisch ausgebildete Sopranistin ihre überragende Farbpalette voll ausleben. Wiederum als einfühlsamer Begleiter zeigte sich Ferenc Bognár. Mit kleinen flüssigen Arpeggien als Vorspiel, etwas Austoben in knackigen Akkorddurchgängen und Skalen in den improvisatorischen Zwischenspielen oder durch ein verklingendes Fadeout legte er die Grundlage für die verträumte Bar-Stimmung. Die Arie der Marietta aus der Oper "Die tote Stadt" von Korngold, die über die Freude der Liebe, aber auch die Vergänglichkeit des Lebens erzählt, war der Dank für einen überwältigenden Applaus.