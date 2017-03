Tettnang Laurentiuspreis: Gastronomie-Nachwuchs zeigt sein Können

Der traditionelle Wettbewerb um den Laurentiuspreis für Nachwuchskräfte der Gastronomie erhöht den Ansporn in der Ausbildung. Maximilian Sauter und Pascal Ziegler haben die meisten Punkte erhalten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Als optimale Möglichkeit, sich auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten und als Chance für die eigene berufliche Entwicklung, sehen die Auszubildenden der Hotel- und Gaststättenberufe ihre Teilnahme am alljährlichen Laurentius-Wettbewerb. Getragen wird die Veranstaltung zu gleichen Teilen vom Club der Köche Ravensburg, vom Verband der Servicefachkräfte Restaurant- und Hotelmeister (VSR), und der Claude-Dornier-Berufsschule, die die Räume und das Equipment in der Außenstelle Tettnang, dem Reich der Hotel-und Gaststättenberufe, zur Verfügung stellt.

„Zum Wettbewerb zugelassen sind Azubis aus dem 2. und 3. Lehrjahr. Dieses Jahr hatten wir 22 Bewerber im Vorausscheid und in der Endrunde kämpfen dann wie immer acht Koch-, und acht Restaurant- oder Hotellehrlinge um den Sieg“, erklärt Ralph Kolars von der Berufsschule die Regeln. Fachrichtungsbezogen gibt es Punkte in Theorie und Praxis, aber zum Beispiel auch für Ordnung/Sauberkeit und Hygiene, für Arbeitstechniken, Rohstoff- und Materialverwertung sowie für Präsentation und optische Gestaltung.

Bei den Köchen geht es zusätzlich um Zubereitungszeiten und Geschmack. Alle bekommen den gleichen Warenkorb mit Zutaten und Gewürzen, was sie daraus erschaffen, steht ihnen frei. „Dieses Jahr war die Vorgabe: Eine Forelle gehört in die Vorspeise, im Hauptgericht muss die Poularde, im Dessert die Birne und bei den Gemüsen der Haferwurz verarbeitet werden“, erläutert Jurymitglied und Küchenmeister Romeo Saba einige Details.

Während die Restaurant- und Hotel-Prüflinge die Tische eindecken, Menükarten schreiben, Gläser und Besteck auf Hochglanz polieren und sich mit dem angebotenen Wein so vertraut machen, dass sie mögliche Fragen der Gäste beantworten können, überlegen die angehenden Köche, wie man aus einer Poularde sechs möglichst gleiche Portionen zaubert. Sie haben vier Stunden Zeit für vier Gänge, die dann nacheinander nicht nur der Jury, sondern auch den geladenen Gästen zum Essen serviert werden müssen.

Heidi Löhner, Vizepräsidentin VSR und ebenfalls Jurymitglied, weiß aus ihrer jahrelangen Erfahrung, dass die Teilnehmer des Wettbewerbs, der große Beachtung im Gastrobereich findet, oft Anfragen manchmal sogar Arbeitsverträge angeboten bekommen. Während die Poularde im Speckmantel, in Currysoße oder geschmort verkostet wird, arbeiten die aufgeregten Köche schon am Dessert und im Lehrrestaurant präsentiert man die passenden Weine. Ob sich die Meinung der Gäste zum Essen mit dem Urteil der Jury deckt? Je ein Koch- und ein Service-Azubi arbeiten im Zweierteam zusammen, doch gewertet wird die Einzelleistung.

Sieger bei den Köchen wird Maximilian Sauter vom Hotel Seehof Immenstaad, der zweite und dritte Platz gehen an Lian Quy Xien Lam, Esszimmer Biberach, und Virgin Vallat, Bad Hotel Überlingen. Bei den Hotel-und Restaurantfachkräften gewinnt Pascal Ziegler, Hotel Ochsen Ravensburg, den ersten Preis, ihm folgen Mira Grünvogel, Hotel am Reischberg Bad Wurzach, und Isabel Großmann, Berggasthof Höchsten Illmensee.

Die Schule

Die Landesberufsschule für Hotel und Gaststätten ist eine Außenstelle der gewerblichen Berufsschule Claude Dornier Friedrichshafen, mit Sitz in Tettnang. Sie bildet in den Fachrichtungen "Fachkraft im Gastgewerbe, Restaurantfachmann/Frau, Fachmann/Frau für Systemgastronomie, Koch/Köchin, Hotelfachmann/Frau und Hotelfachmann/Frau mit ZQ Management" aus. Sie verteidigt seit 20 Jahren den ersten Platz bei den deutschen Meisterschaften für Hotel- und Gaststättenberufe, was für ihre Ausbildungsqualität spricht. Lehrstellenanfragen für 2017/2018 sind noch möglich. (kan)