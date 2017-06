Tettnang Jugendmeisterschaften im Gastgewerbe: Höchste Konzentration am Herd

In der Küche der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang herrscht eine Gluthitze. Hier wird gebraten, sautiert, geschnitten, angerichtet. Die Jugendmeisterschaften im Gastgewerbe werden jährlich vom Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg (Dehoga) organisiert. Hier zeigt der Nachwuchs sein Können.

Tettnang – Jannik Schütz pult Garnelen aus ihrem Panzer, die Schwanzflossen bleiben dran. "Die werde ich später bei 50 bis 60 Grad für fünf Minuten in Öl garen", sagt er. Sie werden dann mit Meersalz und frischem Pfeffer bestreut noch heiß in seiner kalten Gazpacho-Suppe schwimmen. "Ich bin mal gespannt, ob das ankommt", sagt der angehende Koch aus Stuttgart. Trotz operativer Hektik legt er eine erstaunliche Lässigkeit an den Tag.

Auch Katharina Rauscher hat noch Grund zum Lächeln. Konzentriert zieht sie die Haut von gerösteten gelben Paprika ab. Schließlich sollen sie zu einer Creme werden. Wie Jannik Schütz hat auch die junge Frau aus Göppingen die Liste mit den Pflichtkomponenten für das Menü erst zu Beginn des Wettbewerbs bekommen. Zusammen mit einem optionalen Warenkorb musste daraus jeder Teilnehmer vier Gänge für acht Personen kreieren. "Die Garnele geht baden" heißt Rauschers Kreation eines Zwischengangs.

Während Baby-Spinat, Kalbskarree, Buttermilch und Erdbeeren noch harmlos klingen, stellt der Räucheraal für machen angehenden Küchenchef eine Herausforderung dar. Neben Herd und Spüle bleibt an den acht Arbeitsplätzen nur wenig Raum zum Schneiden, Schälen und Pürieren. "Das ist eine große Herausforderung", sagt Katharina Rauscher. Mit unzähligen Herdplatten und Backöfen in Betrieb herrscht zudem bei hochsommerlichen Außentemperaturen eine Gluthitze in der Küche der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang. Cornelia Waibel, Fachlehrerin der Droste-Hülshoff-Schule in Friedrichshafen, kümmert sich darum, dass keiner verdurstet. Aus dem Bodenseekreis sei heute leider niemand dabei, sagt sie. Das liege vermutlich daran, dass hier Hochsaison herrsche und die Betriebe die Lehrlinge nicht freistellen könnten.

Alexander Hilt kommt aus Däfern und schnibbelt Gemüse und bekommt rote Wangen dabei. Warum er sich den Stress des Wettbewerbs antue? "Den Stress, den haben wir täglich im Betrieb", sagt er. Hier könne er zeigen, was er gelernt hat. Für viele der Teilnehmer bietet der Wettbewerb zudem eine Möglichkeit, sich auf die anstehende Abschlussprüfung vorzubereiten. "Sie bekommen einen Hinweis: Wo stehe ich? Wo muss ich nachjustieren?", sagt Martin Bosch, Vorsitzender der Fachgruppe Berufsbildung der Dehoga.

Draußen erholt sich derweilen Nora Stützel von ihren ersten Arbeitsproben. Die angehende Hotelfachfrau arbeitet in Meersburg und geht hier in Tettnang zur Schule. Sie hat bereits einen Bistro-Tisch dekoriert, eine Check-in-Situation an der Rezeption gemeistert und ein Blumengesteck arrangiert. Nach der Pause stellt sie es auf den festlich eingedeckten Tisch, an dem nach dem Aperitif im Garten, die Ehrengäste mit den fantasievollen Kreationen der Köche verwöhnt werden. Dabei wird sie wie die anderen Teilnehmer ihres Fachbereichs servieren. "Ich liebe die Gastronomie", sagt die 21-Jährige. Sie habe schon eine Ausbildung zur Köchin gemacht. "Das ist ganz mein Ding."

Im Garten bietet Muhammed Jallow, der im Berufsbildungswerk der Liebenau eine Ausbildung zur Fachkraft Hotel- und Gastgewerbe absolviert, formvollendet Cidre aus heimischen Äpfeln an. Dass sein Deutsch noch etwas hinterherhinkt, fällt dabei nicht ins Gewicht. "Die Ausbildung bietet gute Einstiegschancen für Menschen mit sprachlichen Defiziten", sagt Martin Bosch und freut sich, dass der Wettbewerb in Baden-Württemberg noch immer jährlich stattfinden könne. Denn auch im Gastgewerbe ist die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse rückläufig, stieg jedoch im Jahr 2016 erstmals seit 2007 um 2,3 Prozent an. So herrscht in der Branche praktisch keine Arbeitslosigkeit, da der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften weiter steigt.

Den Ehrengästen werden jetzt die Getränke serviert. "Auch bei diesem Wettbewerb gilt der olympische Gedanke", sagt Schulleiter Stefan Oesterle in seinem Grußwort. Den Teilnehmern ist die Nervosität trotzdem anzusehen.

Jugendmeisterschaften

Die Jugendmeisterschaften werden jährlich vom Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg (Dehoga) organisiert. Rund 90 Jugendliche in den Ausbildungsberufen Koch, Restaurantfachmann, Hotelfachmann und Fachmann für Systemgastronomie nehmen auf Vorschlag ihrer Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen oder einer gastgewerblichen Berufsorganisation an den Meisterschaften teil. Voraussetzungen für die Teilnahme sind: drittes Lehrjahr, Notendurchschnitt des letzten Berufsschulzeugnisses mindestens 2,3 und ein Höchstalter von 25, respektive 29 für Fachmann Systemgastronomie. Alle Teilnehmer absolvieren am ersten Tag eine theoretische Prüfung, die jeweils acht Bestplatzierten qualifizieren sich für die Endrunde am zweiten Tag. Bewertet werden die Leistungen von Fachlehrern der Landesberufsschulen sowie Gastronomie-Profis. (abe)