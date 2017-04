Tettnang Jugendliche auf Spritztour mit geklautem Pritschen-Lastwagen

Mehrere Jugendliche, die am Sonntag unerlaubt mit einem Pritschen-Lastwagen in Tettnang unterwegs waren, haben laut Polizeibericht möglicherweise beinahe einen Verkehrsunfall verursacht.

Einen Pritschen-Lastwagen der Marke Mercedes-Benz, Typ 816D, haben mehrere Jugendliche am Sonntag von einem Baustellengelände in der Marienfelder Straße entwendet. Während sie damit unerlaubt herumfuhren, haben sie laut Polizeibericht möglicherweise gegen 16 Uhr an der Einmündung Bach-/Olgastraße beinahe einen Verkehrsunfall mit einer Frau und deren Kinderwagen verursacht. Zeugen, insbesondere die Mutter mit dem Kinderwagen, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Telefon 0 75 42/9 37 10, zu melden.