Friedrichshafen Insolvenzverschleppung: Plötzlich sind Unterlagen da

Vor dem Amtsgericht Tettnang sind bisher fehlende Geschäftsunterlagen aufgetaucht. In dem Prozess geht es um Insolvenzverschleppung, Bankrott, Untreue und Betrug in 14 Anklagepunkten. Mit einem Urteil gegen den 53-jährigen Unternehmer wird am 12. September gerechnet.

Tettnang – Kein Urteil, wie ursprünglich geplant, gab es am Montag im Prozess gegen einen 53-jährigen Unternehmer, der sich seit vergangenem Donnerstag vor Richterin Heike Jakob am Amtsgericht Tettnang wegen Insolvenzverschleppung, Bankrott, mehrfacher Untreue und Betrug in 14 Anklagepunkten verantworten muss. Überraschend für Gericht und Staatsanwaltschaft tauchten plötzlich weitere, bisher fehlende Geschäftsunterlagen der in Konkurs gegangenen Solar- und Windenergie GmbH, deren Geschäftsführer der Angeklagte war, aus den Jahren 2012 und 2013 auf.

Diese wären möglicherweise schon im Vorfeld in den Ermittlungen aufschlussreich gewesen. Unter anderem geht es in Bezug auf die Insolvenzverschleppung darum, ab wann das Unternehmen zahlungsunfähig war. Der Angeklagte und sein Verteidiger Peter Oelbermann behaupteten in Bezug auf den Vorwurf des Bankrotts, die Geschäftsunterlagen seien alle die ganze Zeit vorhanden gewesen, erfasst mit einer speziellen Software und gespeichert im Computer. Man hätte den Angeklagten aber nicht danach gefragt. Ein Kripobeamter sagte dagegen aus, er hätte sich im Ermittlungsverfahren nach den Unterlagen erkundigt, ihm sei jedoch nur ein Ordner mit einem Teil der Abrechnungen für 2013 übergeben worden. Leitender Staatsanwalt Peter Spieler brachte daraufhin ins Spiel, dass eine Bestrafung wegen Verheimlichung der Unterlagen in Frage komme. Nicht bestritten wird vom Angeklagten, dass für 2012 und 2013 keine Bilanz der GmbH erstellt wurde.

Nach Aussage des Konkursverwalters wurde im Konkursverfahren 2014 nur die aktuelle Zahlungsunfähigkeit des Angeklagten erhoben, nicht die vorherigen Geschäftsvorgänge. Auch der Steuerberater des Angeklagten befasste sich damit nicht, weil der Angeklagte ihn nicht bezahlen konnte. Nun wird sich erst einmal die Buchführungsabteilung der Kriminalpolizei mit den vier neuen Ordnern bzw. Blattsammlungen und erneut mit dem ursprünglichen Bericht des Ermittlers befassen.

Voraussichtlich raus aus der Anklage ist eine Abhebung von 17 000 Euro für private Zwecke, von der angenommen wurde, der Angeklagte hätte sie vom Geschäftskonto der GmbH getätigt. Tatsächlich erfolgte sie von seinem Privatkonto bei demselben Kreditinstitut. Oelbermann schlug eine Einstellung vor. Spieler entgegnete: "Ehrlicher ist die Lösung Freispruch."

Befragt wurde auch der Vertreter eines Unternehmens, dass Bestellungen des Angeklagten annahm. Der Zeuge sagte aus, dass alle Zahlungen über das private Konto des Angeklagten abgewickelt wurden und nie über die GmbH. Ab April/Mai 2012 seien dann die Zahlungen ausgeblieben. "Da kam nichts mehr. Es war Stillschweigen", so der Zeuge. Der Zahlungsverzug bei Lieferanten führte schließlich dazu, dass ein anderes Unternehmen, dessen Forderungen damals auf rund 40 000 Euro aufgelaufen waren, beim Amtsgericht Ravensburg Insolvenzantrag für die GmbH des Angeklagten stellte, wie Richterin Jakob verlas. Das Urteil gibt es voraussichtlich am 12. September.