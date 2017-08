Tettnang Hopfenernte in Tettnang ist in vollem Gange

Hopfenernte in Tettnang ist in vollem Gange

Seit Sonntag rollen in Tettnang hoch befüllte Erntewägen auf den Hof von Familie Locher, wo die Hopfenreben weiterverarbeitet werden.

Tettnang (ire) Um 6 Uhr morgens beginnt Ludwig Lochers Arbeitstag während der Hopfenernte und endet erst um 1 Uhr nachts. Tagsüber werden die Hopfenreben mit großen Erntewägen auf den Hof eingefahren. Dort hängt man die Reben in eine Maschine, welche die Hopfendolden abpflückt. Der Rest der Rebe wird gehäckselt und als Gründünger weiterverwertet.

Ab 21 Uhr ist eigentlich Feierabend, doch Ludwig Locher muss regelmäßig die Hopfendarre leeren. Bei über 60 Grad Celsius trocknen die Dolden in der Darre von 80 Prozent Feuchtigkeit auf zehn. Damit die Qualität erhalten bleibt, kommt der Hopfen anschließend über Nacht in die Befeuchtungskammer und kann am nächsten Tag in Säcke gepresst werden. Weil die Trocknung der wichtigste Teil der Ernte ist, lässt Locher die Maschine so gut wie nie aus den Augen: "Da kann sonst alles kaputt sein!"

Dass Maschinen allein für eine gute Ernte sorgen, verneint Ludwig Locher deutlich: "Der Bauer muss schon was im Kopf haben, sonst funktioniert das nicht." So greift der Hopfenbauer selber bei jeder frisch getrockneten Schublade in die Dolden und überprüft mit den Händen den Feuchtigkeitsgehalt. "Die Maschine kann die Feuchtigkeit nicht genau messen, nur die Leitfähigkeit", erklärt Locher.

Laut Ludwig Locher war 2017 eine sehr schwierige Saison für den Hopfen. Zuerst habe der Spätfrost den Hopfenwuchs verzögert, dann setzten Hitzewellen dem Hopfen im Juni zu. "Ich habe schwarz gesehen für den Hopfen", gesteht Locher. Immerhin sind seine Felder vom Hagel verschont geblieben. Nun, da die Ernte begonnen hat, ist der Hopfenbauer positiv überrascht, dass er trotz schlechter Witterung eine solide Menge ernten kann. Auch die Qualität schätzt Locher als gut bis sehr gut ein.

Natürlich haben nicht alle Hopfensorten die Wetterextreme gleich gut überstanden. Einen deutlichen Abfall wird Locher dieses Jahr beim Aromahopfen Tettnanger hinnehmen müssen. Er reagiert besonders sensibel auf große Hitze und zu viel Regen. Doch Ludwig Locher ist optimistisch, dass die jüngeren Hopfensorten den Ausfall abfangen können. Da Hopfenanbau und -vermarktung 90 Prozent seines Einkommens ausmachen, ist Locher auf eine gute Ernte angewiesen. Trotzdem bringt er viel Verständnis für Wetterprobleme auf: "Man lebt und arbeitet mit der Natur. Da gibt es auch schwere Jahre."