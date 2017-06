Tettnang Hand- und Fußfesseln nötig

Ein betrunkener 39 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagabend in Tettnang festgenommen. Er hatte zunächst versucht, einen 34-Jährigen zu schlagen und war anschließend auf Polizisten losgegangen.

Polizeibeamte wurden gegen 20.30 Uhr zu Streitigkeiten an der Grabenstraße gerufen. Vor Ort ging ein alkoholisierter 39-Jähriger zunächst auf eine Beamtin los und anschließend auf ihren Kollegen, der auf den Boden stürzte. Andere Polizeibeamte konnten den 39-Jährigen dann von ihrem Kollegen wegziehen und mittels Hand- und Fußfesseln fixieren, berichtet die Polizei. Der 39-Jährige wurde in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der stark alkoholisierte Iraker wegen der unterschiedlichen Herkunft mit einem ebenfalls stark alkoholisierten 34 Jahre alten Iraner in Streit geraten war und dem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlagen wollte, teilt die Polizei mit. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.