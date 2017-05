Tettnang Große Veränderungen am Bärenplatz

Der Neubau der Tettnanger Kronenbrauerei erhält eine Glasfassade mit Blick bis ins Brauhaus.

Tettnang (kan) In Tettnang am Bärenplatz/Ecke Karlstraße, dort wo momentan noch der Insidertreff City ist, wird der "neue Hingucker" der Hopfenstadt entstehen. Ein schmucker Neubau soll es werden, mit einer großen gläsernen Front, die künftig jedem Interessierten einen Einblick in das Brauhandwerk und das komplett neu geplante Brauhaus bietet. Fritz und Christine Tauscher, die seit 1847 inzwischen in siebter Generation die Kronenbrauerei und das Gasthaus führen, wollen mit dem Bau ganz bewusst ihre – und die Zukunft Tettnangs mitgestalten.

"Unser Gedanke war, in neue Brautechnik zu investieren, die populär, attraktiv und zukunftsorientiert sein soll, nach außen ein schönes Ansehen hat, Einheimische und Touristen gleichermaßen anspricht und sogar einen kleinen gastronomischen und kulturellen Rahmen bieten kann. Was wir bewusst nicht wollten, war die Auslagerung der Brauerei ins Gewerbegebiet", stellte Tauscher sein Projekt dem Gemeinderat und einigen geladen Gästen vor. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro atelier 522 aus Markdorf wurde ein Konzept entwickelt, das als gläserne Manufaktur der Hopfen und Biertradition der Stadt gerecht wird, und ab dem Sommer schrittweise umgesetzt werden soll. So wird ein neuer Sudbereich mit oben offenen Tanks aufgebaut, in welche die Besucher via Wendeltreppe und Stege Einblick nehmen können. Auch im Keller sollen Glaswände für Durchblick sorgen.

Eine kleine Empore über dem Sudhaus ist als Bühne für Künstler vorgesehen, Sitzgruppen und ein Thekenbereich werden zum Verweilen einladen und als Zugabe gibt es einen Minibalkon über dem Eingang, mit Bärenplatzblick. Wenn alles fertig ist, sollen jährlich bis zu 6000 Hektoliter Bier gebraut werden können. Bürgermeister Bruno Walter gratulierte der Brauerfamilie zu ihrer nicht ganz risikofreien, mutigen und zukunftsweisenden Entscheidung. Sichtlich begeistert vom Konzept, das seiner Meinung nach einen hohen Marketingwert für die Stadt hat, sie attraktiver macht und ihr den gewissen "Wow-Effekt" verleihen wird, bedankte er sich bei den Tauschers für ihr Heimat-Engagement.