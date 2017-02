Tettnang-Brünnensweiler Großbrand verursacht rund 1 Million Euro Sachschaden

Ein Anwesen hat am späten Samstagabend in Tettnang-Brünnensweiler gebrannt. Laut Polizeibericht ist Sachschaden von rund 1 Million Euro entstanden.

Der Brand in Brünnensweiler hat die Feuerwehren vor mehrere große Herausforderungen gestellt. Als gegen 21.30 Uhr der Alarm einging, wurde zunächst ein Wohnungsbrand gemeldet. Auf der Fahrt zum Brandort steigerte die Tettnanger Wehr den Alarm auf "F3" für Gebäudebrand und nach kurzer Erkundung vor Ort auf "F4" – Gebäudebrand mit Gefährdung der Nachbarn. Das ist die höchste Stufe, und daraufhin wurden nicht nur die Tettnanger Abteilungswehren alarmiert, sondern auch die Feuerwehren in Meckenbeuren, Neukirch, Kressbronn, die mit einer Drehleiter anrückte, und Friedrichshafen, die einen Großtankwagen brachte. Zuletzt wurde auch noch die Wehr in Markdorf alarmiert, die zusätzliches Atemschutzgerät zum Brandort brachte.

Am Einsatzort ging man zunächst davon aus, dass noch Menschen im brennenden Gebäude sein könnten, weshalb die ersten Einsatzkräfte sofort mit Wasser löschten und versuchten, ins Gebäude zu kommen. Doch das Feuer war bereits zu groß. "Weil das Gebäude in Vollbrand stand, mussten wir uns zurückziehen", berichtete Konrad Wolf, Kommandant der Tettnanger Feuerwehr.

Herausforderung Löschwasserversorgung

Größtes Problem war mangelndes Löschwasser. Kommandant Wolf weiter: "Es gibt hier eine ganz, ganz schlechte Versorgung mit Löschwasser." Lange Schlauchleitungen mussten aufgebaut werden. Die erste Leitung war 1000 Meter lang, die zweite 800 Meter. Insgesamt verlegten die Einsatzkräfte in der Nacht 4,5 Kilometer Schlauch.

Erst um 3.30 Uhr am Sonntag war der Brand so unter Kontrolle, dass Feuerwehrkräfte abrücken konnten. Eine Brandwache blieb vor Ort. Am Sonntagmorgen ging der Einsatz weiter, es wurde in der Ruine nach versteckten Glutnestern gesucht, um neuerliches Feuer zu verhindern. Die Suche war erschwert, weil eine hohe rückwärtige Mauer freistand und deren Stabilität unklar war.

Polizei: Es besteht Einsturzgefahr

Laut Polizeibericht gestalten sich die Ermittlungen zur Brandursache schwierig, da akute Einsturzgefahr besteht. "Aus Sicherheitsgründen müssen die Grundmauern zeitnah kontrolliert abgerissen werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass weitere Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen werden", berichtet die Polizei. Im Einsatz waren 150 Kräfte der Feuerwehren aus Tettnang, Meckenbeuren, Friedrichshafen, Kressbronn, Neukirch und Markdorf sowie 25 Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes.

Christian Gorber, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Bodenseekreis: "Weil aufgrund erster Erkenntnisse vor Ort davon ausgegangen werden musste, dass sich möglicherweise noch Personen im brennenden Gebäude aufhielten, konzentrierten sich die Erstmaßnahmen zunächst auf die Menschenrettung." Rasch stellte sich heraus, dass ein Zugang zu den im Erdgeschoss des Gebäudes eingebauten Aufenthaltsräumen aufgrund des Vollbrandes nicht mehr möglich war. Der Feuerwehr gelang es lediglich noch, zwei Pferde und fünf Hasen vor den Flammen zu retten. "Mehrere Stunden lang herrschte danach bange Unklarheit über das Schicksal von drei Mitarbeitern des Landwirtschaftsbetriebs.

Erst nach Mitternacht konnte Entwarnung gegeben werden, als sich herausstellte, dass die Arbeiter den Abend auswärts verbracht hatten und erschrocken aber wohlbehalten auf dem Hof wieder eintrafen", berichtet Gorber.

Die Löscharbeiten gestalteten sich ebenso gefährlich wie schwierig: "Durch die starke Hitze war eine über den Hof führende elektrische Versorgungsleitung gerissen und lag spannungsführend auf dem Boden, bis das zuständige Energieversorgungsunternehmen den Strom abstellen konnte", ergänzt Gorber. Die für die Brandbekämpfung notwendigen großen Löschwassermengen mussten über weitere Distanzen aus zwei Weihern herangeschafft werden. Alleine hierfür verlegten die Einsatzkräfte mehrere Kilometer lange Schlauchleitungen. Zudem herrschte durch einen massiven und hohen Giebel akute Einsturzgefahr am Brandplatz.

Heizöl muss geborgen werden

Obwohl der Brand anfangs vier Nachbargebäude bedrohte und der Giebel eines dieser Häuser bereits Feuer gefangen hatte, gelang es der Feuerwehr, diese Gebäude zu retten und den Brand auf das Ökonomiegebäude zu begrenzen. Dieser Einsatzerfolg war nach Einschätzung des leitenden Hauptbrandmeisters der Tettnanger Feuerwehr, Konrad Wolf, nur durch das gut koordinierte Zusammenwirken der 150 ehrenamtlichen Wehrleute möglich, die aus Tettnang, Neukirch, Meckenbeuren, Markdorf, Kressbronn und Friedrichshafen zur Brandstelle geeilt waren. „Die Zusammenarbeit war sehr gut“ resümierte Wolf am Sonntagvormittag. Insbesondere für den zeit- und ressourcenaufwändigen Aufbau der Wasserversorgung sei man auf die Unterstützung der Nachbarwehren angewiesen gewesen.

Unterstützt wurden die Wehren durch die DRK-Schnelleinsatzgruppe Tettnang und den Notfallnachsorgedienst. Kreisbrandmeister Henning Nöh beaufsichtigte den Löscheinsatz und unterstützte die Einsatzleitung. Bürgermeister Bruno Walter war ebenfalls noch in der Nacht zur Brandstelle gekommen, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Die sogenannten Nachlöscharbeiten zogen sich die ganze Nacht über hin und dauern noch bis in den Sonntagnachmittag hinein. „Wir werden voraussichtlich noch den ganzen Tag damit beschäftigt sein“, beurteilte Einsatzleiter Wolf die Lage am Sonntagvormittag. Die Maßnahmen konzentrierten sich auf die Bergung von mehreren 1000 Litern Heizöl aus Tanks in den Trümmern des Gebäudes. Ein Statiker soll beurteilen, ob ein stehen gebliebener Giebel in der Nähe eines Nachbarhauses abgebrochen werden muss.