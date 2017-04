Tettnang Gemeinschaftsschule Manzenberg wandelt auf Luthers Spuren

Die Gemeinschaftsschule Manzenberg hat eine Projektwoche zum Reformationsjubiläum veranstaltet. Glaubensthemen und das Mittelalter standen im Mittelpunkt der Aktionstage.

In der Küche der Manzenbergschule riecht es nach Äpfeln, Suppe und gebratenem Brot. "Wir kochen Arme Ritter, Apfelmus und Grünkernrahmsuppe", berichtet Timo aus der Jahrgangsstufe 10 stolz. "Das sind alles Gerichte, die man auch im Mittelalter gegessen hat", erklärt er. Das Kochen ist nur ein Teil einer einzigartigen Projektwoche an der Gemeinschaftsschule Manzenberg.

Wie vermittelt man Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10 Wissen über die Reformation und das Wirken Martin Luthers? Ein gähnend langweiliges Thema für die Kinder von heute, die lieber am Tablet und am Smartphone daddeln, als sich für Geschichte zu interessieren? Mitnichten, um das 500-jährige Jubiläum der Reformation zu begehen, fällt eine ganze Woche lang der normale Unterricht aus. Stattdessen steht ein Großprojekt für die Schüler an. In insgesamt 252 Angeboten vermitteln Lehrer, aber auch externe Referenten den Kindern alle möglichen Themen rund um die Reformation.

An der ganzen Schule wird gewerkelt, musiziert, gekocht, Feuer gemacht, es werden Thesen und Ablassbriefe formuliert – in jedem Klassenraum ist etwas anderes los. "Wir wollen mit der Projektwoche aus dem Gewohnten ausbrechen und den Schülern zeigen, dass Lernen mehr sein kann, als nur normaler Unterricht. Die Kinder sollen ganzheitlich erfahren, dass Lernen ein Erlebnis sein kann", erklärt Schulleiter Eugen Weber den Hintergrund. Und tatsächlich sind die Schüler begeistert.

"Die Projektwoche ist super", sagt Finn aus der 5. Klasse strahlend. Während in der Küche noch die Töpfe dampfen, befassen sich im ersten Stock die Schüler mit Luthers berühmten 95 Thesen, die der Reformator am 31. Oktober 1517 am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hatte. Doch es bleibt nicht bei einer bloßen Geschichtsstunde – am Schluss formulieren die Kinder ihre eigenen Thesen und schlagen sie an eine alte Tür an. "Dass Jeder mit Jedem respektvoll umgeht" steht da oder "Ruhe und Frieden auf der Welt", das sind nur zwei der vielen Wünsche der Schüler. Nebenan geht es um die Ablassbriefe, gegen die sich Luther wandte – auch hier entstehen eigene Texte. Im Musikraum steht die Renaissance auf dem Programm: Juliane, Lara und Paula hören sich mittelalterliche Musik an, die sie allerdings nur ab und zu gut finden, wie sie schmunzelnd erzählen. Auf den Fluren findet derweil eine Luther-Rallye statt – überall im Gebäude sind Hinweise auf ihn versteckt, die die Schüler finden müssen.

Schüler besuchen zwölf Module

Auch Exkursionen stehen auf dem Programm. Eine Gruppe pilgert auf dem Jakobsweg von Tettnang nach Nonnenhorn, eine andere besucht den Tafelladen in Tettnang, eine dritte das Kloster Kellerried, eine weitere das Bibelmuseum in Meersburg. Jeder der 360 Schüler an der Gemeinschaftsschule Manzenberg hat in der Projektwoche die Gelegenheit, zwölf Module zu besuchen, die immer zwei Stunden lang dauern. Und offenbar macht es allen ziemlich viel Spaß, sich mit Martin Luther, der vor 500 Jahren lebte, in so vielen Facetten zu befassen.

"Es ist wirklich großartig und spannend zu sehen, wie toll die Schüler mitmachen", freut sich Referendarin Laura Fiedler, während sie sich zusammen mit Timo, Tarik und Marc an den Tisch setzt, um die selbst gekochten Armen Ritter zu essen.