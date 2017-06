Tettnang Gartenmesse rund ums Tettnanger Schloss

Der Veranstalter erwartet übers Wochenende bis zu 6000 Besucher

Seit gestern blüht und duftet es rund ums Tettnanger Schloss noch weit mehr als sonst, denn die 12. Tettnanger Gartenmesse hat ihre Pforten geöffnet. 58 Aussteller warten mit einer bunten Auswahl an Saison- und Kübelpflanzen, Blumenzwiebeln, Stauden und seltenen Kräutern und Gewürzen auf geschätzt 5000 bis 6000 Besucher.

"Wir haben etwa zur Hälfte bewährte Aussteller hier und die andere Hälfte sind neue Aussteller", sagt Dominik Hurst vom Messeveranstalter SüMa Maier. Es gibt zwischen Rosen und hochpreisigen, exklusiven Produkten wie Markisen, Wintergärten, Gartenmöbeln und Whirlpools und ebensovielen Blumen und Gartenkräutern viel zu entdecken. Da ist zum Beispiel das Ehepaar Welker aus Berg, das Bodenseefeuer in Würfelform verkauft. Kein Funkenflug und quasi auch kein Rauch, dafür große Flammen, verspricht Harald Welker. Jürgen Roos hat wunderschöne Bienenhotels aus Holz gebaut, die auch Marienkäfer und Schmetterlinge beherbergen. Zwischen Pflanzen, man kann schlemmen oder verschiedene Lebensmittel kaufen, sogar Damenmode ist im Angebot. "Die Kunden wünschen diese Randprodukte", erklärt Dominik Hurst. Neu sind auch die Brunnen von Herrn Tebarts und der Firma Bludex im Eingangsbereich und hochwertige Edelstahlgrills. Reine Pflanzenhändler gibt es leider auch nicht mehr als sonst. "Wir hatten es auch in diesem Jahr wieder schwer, an die lokalen Gärtnereien heranzukommen, wie jedes Jahr, das ist aber kein lokales Problem, das haben wir überall", so Dominik Hurst.

"Es wäre auch im Interesse der Stadt, dass die Gärtnereien aus der Gegend mitmachen, nur zwei sind dabei, das ist wirklich schade", so Ramona Müller, Sprecherin der Stadt Tettnang. Inge Höfer aus Bad Saulgau kommt trotzdem jedes Jahr, um Kräuter zu kaufen. "Weil es die schönste Gartenmesse ist, die ich kenne", sagt sie. Kräuter sind in diesem Jahr auch das große Thema der täglichen Vorträge von Heidi Feucht. "Das ist eine Erfolgsgeschichte, ich bin froh, dass ihr jedes Jahr kommt, wir wollen ja, dass das Areal belebt ist", sagt Joachim Moll von den staatlichen Gärten und Schlössern Baden-Württemberg.

Schlossbesuch inklusive

Wer Eintritt in die Gartenmesse bezahlt, kann mit dieser Karte am Wochenende auch ins Schloss und ins Museum. "Das ist eine gute Symbiose, wir sind froh um diese Kooperation", so Joachim Moll. Und wenn die Vorhersagen stimmen, dann droht der 12. Tettnanger Gartenmesse auch nicht der Sturm und Hagel aus dem vergangenen Jahr.

Die Gartenmesse

Die Gartenmesse findet rund ums "Neue Schloss Tettnang" statt und kostet 5,00 Euro Eintritt. Neben den Vorträgen ist im Preis auch der Besuch von Schloss und Museum inbegriffen. Geöffnet ist die Messe Samstag 10 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr.