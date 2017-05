vor 29 Minuten SK Tettnang Fahrradfahrer verletzt

Eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden zog sich ein 63 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 331 in Tettnang zu, als er von einem Anhänger an einem VW-Bus gestreift wurde und stürzte.