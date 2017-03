Tettnang Fahrlässige Körperverletzung: Autofahrer trägt keine Schuld

Die Anklage gegen einen 53-Jährigen endete jetzt mit einem Freispruch. Er hatte im vergangenen Jahr ein 13-jähriges Mädchen vor der Festhalle Eriskirch angefahren.

Mit einem Freispruch endete gestern vor dem Amtsgericht Tettnang ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Auf der Anklagebank saß ein 53-jähriger Autofahrer aus dem östlichen Bodenseekreis, der im Januar 2016 am frühen Morgen ein etwa 13-jähriges Mädchen auf Höhe der Turn- und Festhalle Eriskirch – zu diesem Zeitpunkt Notunterkunft für Flüchtlinge – angefahren hatte. Zur Verhandlung kam es, da der Angeklagte gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben hat.

Zum Unfallhergang schilderte der Angeklagte, dass an diesem Tag sehr schlechte Sichtverhältnisse geherrscht hätten. Vom Kreisel in Eriskirch her kommend sei er mit einer Geschwindigkeit von deutlich unter 50 Stundenkilometern auf den Zebrastreifen bei der Turn- und Festhalle zugefahren. "Kurz davor bin ich fast zum Stillstand gekommen. Als niemand auf dem Zebrastreifen war, habe ich maßvoll beschleunigt", berichtete er. Deutlich nach dem Zebrastreifen habe er einen schwarzen Schatten gesehen, der von links nach rechts gekommen sei. "Ich habe sofort angehalten und habe erkannt, dass es ein komplett schwarz gekleidetes Mädchen war." Nach seiner Wahrnehmung flog es nach dem Aufprall drei bis fünf Meter durch die Luft auf die Wiese vor der Turn- und Festhalle.

Zeit nahmen sich Richterin Heike Jakob, Staatsanwalt Christian Stoll und Anwalt Wolfram Prasser für die genaue Klärung, wie sich der Fahrer am Zebrastreifen verhalten hat, ob er nur zur Bushaltestelle mit zahlreichen Schülern auf der rechten Straßenseite oder auch nach links zur anderen Bushaltestelle geschaut habe. "Ich habe nach rechts, links und wieder nach rechts geschaut. Es war definitiv niemand auf dem Zebrastreifen", versicherte er. "Ich habe mir keinen Vorwurf zu machen." Aufgrund der Zeugenaussagen kristallisierte sich heraus, dass das Mädchen die Straße sehr schnell überquert haben muss. Der Grund: Sie hatte ihr Handy ihn der damaligen Flüchtlingsunterkunft vergessen und der Schulbus hatte bereits Verspätung. Ein Polizist im Zeugenstand berichtete, dass die Eltern des Mädchens, das im Klinikum Friedrichshafen behandelt wurde, eine Vernehmung abgelehnt hätten. "Inzwischen sind sie nach Albanien ausgereist", so der Polizist. Auch die gebührenpflichtige Verwarnung des Unfallopfers in Höhe von 5 Euro sei inzwischen eingestellt worden. Allerdings habe die Geschädigte gesagt, dass sie auf dem Zebrastreifen vom Auto erfasst worden sei und sie noch die Hand gehoben hätte.

Im Zeugenstand war gestern auch ein inzwischen 13-jähriger Junge aus Syrien, der den Unfall beobachtet hatte. Er bestätigte, dass das Mädchen über die Straße gerannt sei. Er konnte sich aber nicht zweifelsfrei erinnern, ob sie den Zebrastreifen benutzt habe. "Sie hat nicht richtig geschaut und nicht angehalten", schilderte er, unterstützt von einem Dolmetscher. Ausschlaggebend für den Freispruch war auch die Aussage des Zeugen, der direkt im Auto hinter dem Unfallfahrzeug saß und vor Ort Erste Hilfe geleistet hat. "Der Aufprall war nach dem Zebrastreifen", erinnert er sich. Nach seiner Wahrnehmung wollte das Mädchen noch kurz vor dem Auto schräg über die Straße laufen und taumelte nach dem Aufprall auf die Wiese. "Sie war zwar benommen, aber nicht bewusstlos."

Als "so gut wie unbrauchbar" bezeichnete Anwalt Prasser in diesem Fall die polizeiliche Ermittlungsarbeit und plädierte ebenso wie Staatsanwalt Stoll auf Freispruch. Richterin Jakob folgte in ihrem Urteil. "Dem Fahrer kann nicht der Vorwurf gemacht werden, er hätte besser aufpassen sollen." Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Bislang ist die Partnerin des Fahrers – ihr gehört das Unfallauto – auf dem Schaden in Höhe von mehr als 2000 Euro sitzen geblieben. "Auch deshalb habe ich die gerichtliche Klärung angestrebt", so das letzte Wort des Fahrers.