Tettnang Ensemble "amarcord" singt Klassik und Folk

Die ehemaligen Thomaner gaben am Sonntag das erste Konzert im Rahmen des Festivals "Lebendiges Barockschloss Tettnang"

Das "Lebendige Barockschloss Tettnang", "kleines" Festival im Bodenseefestival, startete am Sonntagabend mit einem stimmungsvollen Konzert. Nach der zirzensischen Eröffnung mit großer Show in Friedrichshafen durch Cameron Carpenter mit seiner Touring Orgel am Abend zuvor, standen nur fünf Notenständer auf dem Podium im Rittersaal. Dahinter stellten sich die Mitglieder des "Ensemble amarcord" aus Leipzig. Mit "For You and Me" von Charles Ives begann ein traumhafter Abend mit reinem, unverfälschtem A-cappella-Gesang quer durch 150 Jahre Musikgeschichte aus der Neuen Welt. Extra für das Amerika-Thema des Bodenseefestivals hatten die ehemaligen Thomaner ganz bewusst im ersten Teil auf anspruchsvolles Liedgut zurückgegriffen und neu einstudiert. In den "Vier Motetten", komponiert von Aaron Copland im Jahr 1921, erlebte man die überragende musikalische Gestaltungskraft des Ensembles. Immer wieder führten feinste dynamische Entwicklungen, über schwieriger Harmonik und modernen Melodien zu strahlenden Höhepunkten. Die Schlussfermaten der zwei Tenöre, Bariton und zwei Bässen lebten voller Intensität in lupenreiner Intonation. Auch in "The Collin" von Samuel Barber war, trotz scharfer Dissonanzen, der liebliche Erzählton des Traumbildes gefühlvoll herausgearbeitet. Schaurig schön die Geschichte "Anthony O'Daly" vom gleichen Komponisten über einen zu Unrecht hingerichteten Iren. Zwei Werke von Lon Beery, Chorleiter in New, zeigten den typischen Sound der amerikanischen College-Chöre auf. Drei unterhaltsame Lieder von Hanns Eisler aus dem "Woodbury-Liederbüchlein" standen stellvertretend für Musik der Emigranten.

Nach der Pause folgte ein buntes Potpourri mit Rock, Pop, Swing, Spiritual und Folk. Also allen Bereichen, mit denen Amerika im 20. Jahrhundert die Musikentwicklung wesentlich geprägt hat. Ihrem hohen Anspruch verpflichtet, wurden alle Songs von versierten Arrangeuren aus der Leipziger Musikszene speziell für "Amarcord" geschrieben. In guter Tradition mit Vorsänger und Gemeindegesang, fundierten, dunkel gefärbten Bässen, Soloeinlagen durch alle Stimmen in den sehnsuchtsvollen Spirituals "Swing Low" und "Deep River". Mit pfiffigen Vokalismen angereichert, pulsierendem Rhythmus, wechselnden Kombinationen der Stimmen spürte man Folk-Festival-Stimmung mit "900 Miles Away From Home". Der Erfolgshit von Woody Guthrie war Titelgeber für das ganze Konzert. Diesem "Eisenbahnsong" nachspürend, startet der Zug von New York nach "Chattanooga" im swingenden Glenn-Miller-Sound. In der emotionalen Ballade "Time" von Tom Waits verzauberte die melancholische Grundstimmung das Publikum. Über den Jazz-Standard "Lullaby of Birdland" und Big-Band-Sound mit Walking Bass bei "Fly me to the Moon" kam das Konzert zum fulminanten Schluss mit "Hit The Road Jack" von Ray Charles.

Viel verdienter, stürmischer Beifall für die Tenöre Wolfram Lattke und Robert Pohlers, den Bariton Frank Ozimek und die Bässe Daniel Knauft und Holger Krause.