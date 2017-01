Friedrichshafen Drogenhandel in 33 Fällen: Von der U-Haft ins Gefängnis

Das Schöffengericht des Amtsgerichts Tettnang verurteilte am Mittwoch einen 30-jährigen Asylbewerber wegen des Handels mit Haschisch in 33 Fällen an beziehungsweise in einer Friedrichshafener Asylbewerberunterkunft zu einem Jahr und vier Monaten Haft. Der Mann sitzt bereits seit Juli vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.

Begonnen hatte der Prozess Mitte Dezember und hätte damals schon mit einem Urteil enden sollen, doch geänderte Aussagen und nicht erschienene Zeugen machten eine weitere Sitzung nötig. Diese hatte dann auch erst einmal beinahe eineinhalb Stunden Verspätung, weil kein Staatsanwalt erschien, eine Kommunikationspanne bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg, wie sich herausstellte.

Angeklagt waren ursprünglich 41 Fälle in zwei Anklagen. In der einen Anklage, die 21 Fälle umfasste, ging es um Verkäufe an verschiedene Personen, in der anderen Anklage um 20 Verkäufe an einen speziellen Kunden. Aus der erstgenannten Anklage waren einige Punkte nicht beweisbar, so endete der Vorwurf des Verkaufs an Minderjährige in sechs Fällen mit Freispruch, ebenso ein Vorwurf des Besitzes, weil keine Zuordnung zum Angeklagten möglich war.

Für erheblichen Diskussionsbedarf sorgte allerdings die als Zweites genannte Anklage. Der spezielle Kunde hatte am ersten Verhandlungstag die Aussage verweigert und war entlassen worden, weil auch gegen ihn ein Verfahren läuft. Die Vorsitzende Richterin, Kathrin Lauchstädt, hatte ihn jedoch wieder geladen, nachdem sie festgestellt hatte, dass der Zeuge nur gegen die Strafhöhe seines Strafbefehls Widerspruch eingelegt hatte, die Taten an sich also nicht umstritten sind.

Damit musste er nach Ansicht des Gerichts aussagen. 56 Mal soll er Hasch für den Eigenkonsum gekauft haben. Der Zeuge verweigerte jedoch wieder die Aussage.

Zu Recht, wie der Verteidiger des Angeklagten, Gerd Pokrop, befand. Laut Strafbefehl geht es um Fälle von Käufen in einer anderen Asylbewerberunterkunft in Friedrichshafen. Offenbar ist dies aber ein Schreibfehler im Strafbefehl, wie sich herausstellte, denn in den Akten sind zwei Polizeivernehmungen, in denen es um Käufe in zwei Häfler Unterkünften geht.

Streit um Polizeivernehmung

Doch damit nicht genug. Der Zeuge spricht kein deutsch. Bei der Vernehmung durch die Polizei zu den angeklagten Fällen war kein Dolmetscher dabei. Stattdessen übersetzte ein Verwandter des Zeugen, dies aber auch nicht von der Muttersprache des Zeugen, sondern von Italienisch und Französisch ins Deutsche. Für Pokrop ein Fehler der Polizei: "Aus meiner Sicht kann man man die Aussage des Zeugen bei der Polizei in keinster Weise verwerten." Er forderte für diese 20 Fälle Freispruch.

Das Gericht und Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger, der diesmal die Anklage vertrat, sahen das anders. Die Angaben bei der Polizeivernehmung seien glaubhaft und ausreichend. Der Zeuge wurde ohne Befragung entlassen.

Matthias Inselsberger forderte ein Jahr und acht Monate Haft ohne Bewährung, Gerd Pokrop ein Jahr mit Bewährung sowie 100 Stunden soziale Arbeit.

Der Angeklagte, der bis hierhin alles bestritten hatte, meinte in seinem Schlusswort, er habe einen Fehler begangen und entschuldige sich. Als Geständnis, Mindestvoraussetzung für eine Bewährung, so Lauchstädt, war das dem Gericht zu wenig.