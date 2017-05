Tettnang Dorfladen Hiltensweiler jetzt offiziell eröffnet

Vor einem Monat hat der Dorfladen und Dorftreff in Hiltensweiler, kurz D&D genannt, seine Türen geöffnet. Am Sonntag wurde er offiziell mit einem Fest eröffnet.

Tettnang (rac) "Ich hätte nicht gedacht, dass der Dorfladen so gut anläuft", erzählt Stammkundin Inge Wilmes. Sie wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dorfladen und genießt es, dass sie hier täglich all das kaufen kann, was sie braucht.

"Früher war ich einmal pro Woche beim Großeinkauf, aber so ist es viel besser." Von Anfang an hat sie wie viele andere die Idee des Dorfladens durch den Kauf von Anteilen unterstützt. Für Leute wie sie, Sponsoren, Stadt- und Ortschaftsräte, Mitarbeiterinnen und ehrenamtlich Engagierte gab es dieses Fest. "Man muss nur wollen und daran glauben, dann wird es gelingen", zitierte Stefan Wortmann als einer der vier geschäftsführenden Gesellschafter des D&D Ferdinand Graf von Zeppelin.

Laut Ortsvorsteher Peter Bentele kamen bei diesem Projekt Engagement, Energie, Kreativität und Tatkraft zusammen. "Genau das braucht es, um unsere Gesellschaft und somit auch unser Dorf weiterzuentwickeln", so Bentele. Nur eineinhalb Jahre seien seit der ersten Idee bis zur Eröffnung des Dorfladens vergangen. "Er zeigt, was aus einer aktiven Dorfgemeinschaft entstehen kann." Neben einer Einkaufsmöglichkeit soll der Laden vor allem etwas Verbindendes und ein Ort der Kommunikation sein. Jung und Alt, mobile und weniger Menschen sollen sich hier treffen. "Er bietet mehr Lebensqualität auf dem Land", sagte der Ortsvorsteher und dankte allen, die an der Umsetzung der Idee beteiligt waren. "Ich bin stolz, solch rührige Bürger in der Ortschaft zu haben."

Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter sprach von einem Wow-Effekt beim ersten Betreten des Dorfladens. "Wenn es nicht um Macht und Neid geht, sondern Menschen gemeinsam etwas auf den Weg bringen wollen, kann Unglaubliches passieren." Im Gebäude des ehemaligen Kindergartens – über den Spielplatz freuen sich heute die kleinen Kunden – habe sich aus der Gemeinschaft heraus etwas Neues entwickelt. Auch Dekan Hangst erinnerte sich an die Kindergartenkinder, die an gleicher Stelle Kaufladen gespielt haben. Er hätte nie gedacht, dass aus dem Spiel Realität werde. "Ideen haben viele. Geht es ans Umsetzen, wird es oft schwierig." Auch er lobte das hohe Engagement in Hiltensweiler und segnete alle, die im Dorfladen in Hiltensweiler ein- und ausgehen.

Dass die Chancen für den D&D aktuell sehr gut stehen, zeigen die Zahlen, die Stefan Wortmann präsentierte: "Die Betriebskosten in Höhe von 7500 Euro hat der Laden bereits im ersten Monat selbst getragen." Im Schnitt fanden täglich 197 Kunden den Weg in den Hiltensweiler Dorfladen. Die Absicht der Gewinnerzielung sei bei diesem Projekt ganz bewusst ausgeklammert. "Der Laden soll sich tragen und wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung", so Wortmann. Mit Trommelwirbel setzte Julian Bucher musikalische Akzente und das Verkaufsteam sang dazu aus voller Kehle.

Bürger als Gesellschafter

Der Dorfladen gehört der Dorfladen & Dorftreff Hiltensweiler UG (D&D), einer Gesellschaft von 140 Bürgern aus Hiltensweiler und Umgebung. Er soll die dauerhafte Grundversorgung mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs für die knapp 1500 Menschen in dem Tettnanger Teilort und den umliegenden Ortsteilen sicherstellen. Der D&D ist mit seinem Café und den Räumen des Dorftreffs zudem ein Ort der Begegnung. Zum besonderen Service gehören eine Rezeptsammelstelle, Lieferservice frei Haus und ein Hol- und Bringservice mit ehrenamtlichen Fahrern.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, Samstag von 7 bis 12.30 Uhr und Sonntag von 8 bis 10 Uhr.

