Tettnang Doppelunfall auf der Landesstraße 333

Innerhalb von rund zehn Minuten haben sich am Montag zwei Unfälle mit etwa 22 000 Euro Gesamtsachschaden auf der Landesstraße 333 ereignet. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Zirka 10 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 7.30 Uhr auf der L 333 in Höhe Schwanden. Ein von Tannau in Richtung Tettnang fahrender 24-Jähriger hielt seinen VW in Höhe Schwanden an, als ihm ein Rettungsdienstfahrzeug mit Blaulicht und Einsatzhorn entgegenkam. Ein 18-Jähriger hielt seinen Opel hinter dem VW an. Ein mit seinem Audi nachfolgender 32-Jähriger habe dies spät erkannt und fuhr so stark auf den Opel auf, dass dieser gegen den VW geschoben wurde.

Rund zehn Minuten später fuhr eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Opel auf der L 333 von Tettnang in Richtung Tannau und bremste ihren Pkw ab, weil ihr im Bereich der Unfallstelle auf der Gegenspur ein Rettungsdienstfahrzeug ohne Sondersignal auf entgegenkam. Eine mit ihrem Fiat nachfolgende 20-Jährige habe die veränderte Verkehrssituation zu spät bemerkt und fuhr so stark auf den Opel auf, dass in diesem alle Airbags ausgelöst wurden. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand etwa 12 000 Euro Sachschaden. Zur Absicherung und technischen Hilfe waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Tettnang im Einsatz.