Tettnang Der letzte deutsche Blödelbarde: Helge Schneider beim Tettnanger Open Air

Helge Schneider ist ein Phänomen. Entertainer, Sänger, Komiker, Jazzer: Keine Schublade passt. Muss auch nicht, denn Helge Schneider ist einfach Kult. Mehr als 700 Fans beim Tettnanger Open Air können nicht irren: Tränen haben sie gelacht, mitgesungen und gejohlt.

„Hübsche blaue Pakete dort“, sagt Helge und zeigt Richtung Schloss: „Steht Dixi drauf. Frag mich, was da wohl drin ist.“ Kein Humor für Feingeister – aber für Genießer mit Sinn fürs Schräge. Dann zerlegt er in einem Rap Worte wie „Karton“ oder „Gardine“ Buchstabe für Buchstabe und setzt sie neu zusammen. Also doch ein intellektuelles Vergnügen?

Die Band ist bewusst skurril. Die Herren sehen aus, als hätte man sie in einem Hort für alternde Ganoven rekrutiert. Altbackene graue Anzüge sind die einzige Kostümierung. Bassist und Drummer, beide über 70, verziehen kaum eine Miene. Absurdes Theater mit Musik: Ein „Herr Bodo“ serviert Helge den Tee und muss die Launen des Stars und Brötchengebers ertragen. Das Neue Schloss findet Helge schön: „Extra für mich diese Pappsilhouette, die Fenster so hübsch geklebt. Kann man übrigens besichtigen, ist innen hohl.“

Helge Schneider ist ein Meister des Improvisierens. Und das macht seinen Reiz aus: Man weiß nie, aber auch wirklich nie, was als Nächstes kommt: Für die Fans immer wieder eine Überraschung, das lieben sie an ihm. Zwei Seiten hat der Herr: Den begnadeten Musiker, der locker ein halbes Dutzend Instrumente beherrscht, teils seit seiner Kindheit. Zum anderen die Kunstfigur des älteren Herrn – ach, nun ist Helge ja auch schon 61 – des Verlierers und Universal-Dilettanten, der immer so tut, als sei er die ganz große Nummer: „Paul McCartney ruft mich ständig an und will Ideen von mir. So wie bei ‚Yesterday‘. Das hieß bei mír auf Deutsch damals ‚Gestern‘. Lustig, nicht?“ Ein scheinbar abgehalftertes Ego, das seine Hits von einst singt. Und das so grausam, dass man früher gesagt hätte: Da wird ja die Milch sauer.

Es ist ein genialer Nostalgismus, den Helge pflegt. Jazz wie aus Nachkriegs-Deutschland, der so richtig zickig swingt. Schlager aus einer Zeit, in der keine Gefühls-Plattitüde zu peinlich war. Und vor allem – man merkt es am Alter des Publikums – ein Humor, der sich aus den Siebzigern herübergerettet hat, so à la Insterburg & Co., Schobert & Black oder dem frühen Otto Waalkes. Helge, der letzte deutsche Blödelbarde. Eindeutig zweideutiger Humor, ein bisschen Freak-Show. Da tanzt ein zauselbärtiger Saxofonist eine Improvisation zum Helge-Hit „Meisenmann“, da nimmt Helge die Gitarre zur Hand und sagt: „Oh, da is‘ ja ‘n Loch drin…“. Wer darüber lachen kann? All jene, die mit Filmen von Monty Python und Mel Brooks groß geworden sind. Einige im Publikum, Frauen vor allem, überkommen regelrechte Lachkrämpfe.

Zwischendurch etwas für die Musiker: Helge Schneider mit Tenorsax im Trio, spielt eine geniale Jazzballade, wirft dabei mit der rechten Hand Klavierakkorde ein. Überhaupt: Die Band war Spitzenklasse.

Unterm Strich war‘s ein sehr schöner Sommerabend mit Helges „Best of“, von „Kitzlige Gefühle“ über „Sommer, Sonne, Kaktus“ und dem „Supersexy Käsebrot“ bis zu „Es gibt Reis“. Zum Schluss der absolute Karnevals-Ohrwurm: Bei „Mädchen schäm dich nicht, wenn dich ein Mann anspricht, ladiladihoh“ sang die so mancher Zuhörer fröhlich mit. „Ich bin aus dem Rheinland, das ist bei uns Kult“, sagte eine der Damen strahlend. Man muss kein Jeck sein, um auf Helge Schneider abzufahren: einfach reinfallen lassen und Tränen lachen.