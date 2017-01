Tettnang Böller: Mann erleidet schwere Brandverletzungen

Ein 35-Jähriger hat sich durch Böller schwere Brandverletzungen im Gesicht und an Armen und Beinen zugezogen. Der Vorfall hat sich laut Polizeibericht am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf dem Skaterplatz bei Hagenbuchen ereignet.

Rettungsdienstkräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus, von wo er noch am Vormittag in eine Spezialklinik nach Stuttgart geflogen wurde. Laut Polizei muss derzeit davon ausgegangen werden, dass mehrere in einer Holzkiste verstaute Böller überraschend losgingen. Eine weitere Person wurde durch umherfliegende Holzsplitter leicht verletzt, drei weiter entfernt stehende Personen blieben unverletzt.