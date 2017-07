vor 4 Stunden SK Tettnang Betrugsmasche: Falscher Polizist will Senioren aushorchen und abzocken

Erneut sind Betrüger aktiv, die sich in Telefonaten als Polizisten ausgeben, um an Geld oder Wertsachen von Senioren zu kommen. Die jüngsten Fälle haben sich in Tettnang ereignet, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.