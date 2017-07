Betonmischer als Losetrommel

Der Lionsclub Tettnang-Montfort veranstaltet anlässlich des Bähnlesfestes am Sonntag, 11. September, eine Benefiz-Tombola. Als Preise gibt es laut Mitteilung beispielsweise Zeppelin-Flüge, Ballonfahrten und vieles mehr.

Laut Lions werden an jenem Sonntag um 16 Uhr werden die Gewinnnummern mit einem Betonmischer öffentlich gezogen. "Zirka 1200 Lose zu je 5 Euro werden dieses Mal verkauft. Das eingenommene Geld kommt zu 100 Prozent hilfsbedürftigen Familien und Kindern, Jugendförderprogrammen und vielen anderen sozialen Projekten vorwiegend im Altkreis Tettnang zugute", erklärt Heinz Unglert namens des Lionsclubs.

Die Lose können in Tettnang bei Empen Optik (Karlstraße 37), Intersport Locher (Storchenstraße 4), in der Schlossapotheke (Karlstraße 14), und letztmals am Samstag, 10. September, von 8 bis 12 Uhr auf dem Städtlesmarkt und, sofern noch welche vorhanden sind, vor der Ziehung am Stand beim Bähnlesfest erworben werden. In Friedrichshafen gibt es die Lose noch bei Intersport im Bodensee-Center, in Eriskirch-Mariabrunn in der Marien-Apotheke sowie in Eriskirch in der Druidix-Apotheke im Kaufland."Großzügige regionale und überregionale Sponsoren haben dafür gesorgt, dass wieder 220 attraktive Preise wie zum Beispiel Zeppelinflüge, mehrere Heißluftballonfahrten, Rundflüge mit einem Sportflugzeug, Schiffsfahrten auf dem Bodensee, ein Tisch-Kicker, (Tischfußball-Spiel) im Wert von zirka 700 Euro, elektronische Geräte für Beruf, Hobby, Gesundheit oder Lifestyle, sowie viele Gutscheine zur Einlösung bei heimischen Fachgeschäften, Museen, Freibäder und Gastronomie verlost werden können", berichtet Unglert.

Bürgermeister Bruno Walter werde als "Glücksfee" fungieren. Die Liste der gezogenen Gewinn-Lose werden auch im Internet bekannt gegeben. Am Stand des Lionsclub kann man sich bei einem erfrischenden Getränk austauschen und verweilen. Um 11, 12, 14 und 15 Uhr werden jeweils zwei Clowns vom Verein Ravensburger Clowns am Lions-Stand auftreten und wollen für gute Laune sorgen. Die Gewinnausgabe findet am 15. September von 13.30 bis 17 Uhr und am 16. September von 9 bis 12.30 Uhr in der Sparkasse in Tettnang statt.

Informationen im Internet: