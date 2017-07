Tettnang Beginner: Hamburger Rapper begeistern im Tettnanger Schlossgarten

Beginner, aber keine Anfänger: Die Hamburger Rapper begeistern am Freitagabend beim Tettnanger Schlossgarten-Open-Air. Spontan steht auch Samy Deluxe auf der Bühne.

Hamburg City in Tettnang, Rapper der ersten Stunde im Schlossgarten oder schlicht: Die Beginner sind da. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass die Hamburger Altrapper sich mit „Ahnma“ zurückgemeldet haben – 13 Jahre nach dem letzten Album „Blast Action Heroes“ mit Gute-Laune-Rap à la „Fäule“ oder „Gustav Gans“, 18 Jahre nach dem Durchbruch mit „Bambule“ und Titeln wie „Liebes Lied“. Beim Schlossgarten Open-Air hat das Trio Jan Delay (mit dem Pseudonym Eizi Eiz oder Eißfeldt), Denyo und DJ Mad aber nicht nur alte wie neue Hits mitgebracht, sondern einen vierten Beginner: Samy Deluxe.

Ist er es, ist er es nicht? Er ist es! Die Beginner sorgen schon knapp 30 Minuten für wippende Hände, als ein großer Mann in Schwarz die Bühne betritt. Samy Deluxe ist ein alter Freund, war schon 1999 bei „Füchse“ zu hören und wird an diesem Abend zum vierten Bandmitglied. Er kommt genau richtig für „Meine Posse“, die erfolgreichste Single-Auskopplung nach „Ahnma“ aus dem neuesten Beginner-Werk „Advanced Chemistry“. Dort singt Jan Delay: „Und ich bin nicht allein hier, ich hab' meine Posse bei mir“ und seine Posse, zu übersetzen mit Clique oder Freund, gibt gleich zum Besten: „Wir sind das Original, Unikat mit Copyright.“ Es ist ein kurzes Vergnügen, denn Deluxe zieht weiter zu einem Auftritt in Schwäbisch Gmünd. Doch das Lächeln auf den Gesichtern der Fans bleibt.



Wie einzigartig die Beginner sind, zeigte sich bereits mit dem ersten Ton. „Die Stimme muss man mögen“, sagt ein Mann aus dem Publikum und meint damit Jan Delays, dessen näselnde Reime mit einer ordentlichen Portion Hamburg versehen sind. Eine unverkennbare Mischung und die Fans im Publikum gehören offensichtlich zu denen, die das mögen. Einzigartig ist auch der erste Titel „Ahnma“ – der erste des Abends, der erste der neuen Platte. Er kombiniert Gangster-Rap-Attitüde mit bekannt-beliebtem Beginner-Sprech der 90er Jahre. Bescheidenheit ist dabei nicht ihre Tugend: Zeilen wie „Der Testsieger rappt wieder“ markieren das Revier der drei. Doch auch politische Botschaften dürfen nicht fehlen: Beim Titel „Fäule“ und den Zeilen „Wir bauen Bomben doch nich im Sinne von George Bush“ wird Bush kurzerhand durch Donald Trump ersetzt.

Die Beginner haben es geschafft, ihren entspannten Rap mit klugen Texten in die Neuzeit zu bringen, ohne dass sie alt wirken. Sie sind eben keine Anfänger mehr und können es sich leisten, unaufgeregt in Jogginghose und Badeshorts auf der Bühne zu stehen. Sie können es sich leisten, auf der Bühne das Handy zu zücken, um ein Video für die Social-Media-Kanäle zu machen – weil die Zeit in Tettnang so schön ist, wie sie sagen. Und sie können es sich leisten, dass ein Lachanfall die berühmten Zeilen von „Liebes Lied“ beinahe unkenntlich macht – das Publikum kann ohnehin jedes Wort auswendig.

Schlossgarten Open-Air

Die Beginner gaben das zweite von insgesamt vier Konzerten beim diesjährigen Schlossgarten Open-Air in Tettnang. Am Donnerstag spielte Andreas Bourani, am Freitag die Beginner, am Samstag Helge Schneider und am Sonntag Mark Forster. Einzig das Konzert von Mark Forster war ausverkauft.