Tettnang Aus Protest nicht zum Unterricht: Bußgeldbescheid

Eine völlig verzweifelte und weinende Mutter, ein 18-jähriger Sohn, der nicht in die Schule will: Das Amtsgericht Tettnang hat den Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid wegen mangelhaftem Schulbesuch abgelehnt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im Amtsgericht Tettnang stand gestern der Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid in Höhe von 150 Euro wegen einer Ordnungswidrigkeit auf der Tagesordnung. Zur Zahlung aufgefordert war eine Mutter aus dem Bodenseekreis. Ihr Sohn blieb vom 18. Februar bis 15. April wiederholt dem Schulunterricht fern. Der Vorwurf: Als Erziehungsberechtigte habe die Mutter nicht genügend für den regelmäßigen Schulbesuch ihres Sohnes gesorgt.

Nach der fast zweistündigen nichtöffentlichen Befragung des inzwischen 18-jährigen Sohnes und mehrerer Zeugen wurde die Mutter in den Gerichtssaal gebeten. Unter Tränen und in großer Aufregung beteuerte sie, dass ihr Sohn Ende Februar mit einer Grippe im Bett gelegen habe und sie alle notwendigen Atteste lückenlos an die Schule geschickt habe. "Es geht nicht darum, dass ihr Sohn krank war", betonte Jugendrichter Martin Hussels-Eichhorn. "Es ist eher die Frage, wie hier entschuldigt worden ist." Er warf der Mutter vor, die Dinge im Gefühl der Überforderung schleifen gelassen zu haben. "Ich vermisse bei Ihnen eine gewisse Selbstreflexion dahingehend, dass nicht alles optimal gelaufen ist", sagte der Richter.

Die Mutter sprach von einem ganzen Rattenschwanz, der sie schier umgeworfen habe. Mehrmals habe sie die Mitarbeiter des Jugendamts um Unterstützung gebeten. "Ich habe mehrfach die Polizei gerufen, da mein Sohn mir gegenüber gewalttätig geworden ist", berichtete sie von der belastenden Situation. Morgens habe sie die Kinder mit Schulranzen auf dem Weg zum Bus gesehen. "Mein Sohn lag im Bett, hatte Kopfweh, Bauchweh oder sonst was." Sie selbst habe gebettelt, geklagt, geweint – kurz, alles versucht, um ihn zum Schulbesuch zu bewegen. Jetzt sei ihre Geduld am Ende. "Wenn er keinen Schulabschluss macht, schmeiße ich ihn raus", sagte sie. Es sei schlimm für sie, dass ihr Sohn im Gegensatz zu ihren älteren Kindern kein Ziel habe und nicht wisse, was er wolle.

Emotionale Ausbrüche, Depressionen und die Drohung, sich umzubringen hätten den Jugendlichen bereits zweimal in die Psychiatrie geführt. "Ich hatte schon damals das Gefühl, dass mich niemand versteht", warf der Sohn ein, als seine Mutter beschrieb, wie er als Neunjähriger auf der Fensterbank gestanden sei. Aktuell denke er aber nicht an Suizid und sei guter Dinge, dass es besser werde. Hussels-Eichhorn äußerte seinen Eindruck, dass sich Mutter und Sohn beim Zusammenleben gegenseitig nicht guttun.

Als möglichen Grund für die Schulverweigerung vermutet der Jugendrichter ein Protestverhalten gegenüber der Mutter. Formal juristisch betrachtet komme diese jedoch nicht um die Bezahlung eines Bußgeldes herum. Der Richter reduzierte die Höhe jedoch von 150 auf 100 Euro. Außerdem hat die Mutter die Kosten des Verfahrens zu tragen.