Tettnang Aufruf zu Frieden und Versöhnung

Beim Gottesdienst in Tettnang fand Diözesanbischof Gebhard Fürst ruhige und besinnliche Worte zum Jahresausklang.

Es war ein Jahresabschluss mit Pauken und Trompeten – und das nicht nur, weil die Blechbläser mit einer zeitgenössischen „Symphonischen Suite“ alle Register zogen und sich in monumentaler Weise in Szene setzen durften. Diözesanbischof Gebhard Fürst hatte sich am Silvesterabend zum Gottesdienst in der Tettnanger St.-Gallus-Kirche angesagt und viele Menschen aus Nah und Fern kamen, um mit ihm zusammen die Messe zu feiern. Das große Kirchenschiff war bis auf den letzten Platz besetzt. Inhaltlich überwogen in dieser spirituellen und meditativ schön gestalteten Messfeier aber eher die ruhigen und besinnlichen Töne. Kern der Silvesterbotschaft des Bischofs war der christliche Aufruf zu Versöhnung und Frieden.

Gleich zu Beginn wurden zahlreiche Kerzen als „Lichter des Gedenkens“ entzündet und an Menschen erinnert, die in den vergangenen Monaten Opfer von Gewalt, von Krieg und Vertreibung geworden sind, aber auch an diejenigen, die Verluste und Trennungen zu erleiden hatten.

„Was für ein Jahr, das heute zu Ende geht“, so die nachdenklichen und eindrücklichen Eingangsworte von Gemeindepfarrer Rudolf Hagmann. 2016 sei ein Jahr voller Herausforderungen gewesen – sowohl im Kleinen als auch im Großen. „Wir tragen vieles an Erinnerungen und Dank, aber auch an Klagen und Bitten“, so Hagmann. Es gelte zu beten, zu singen und zu hoffen, dass Gott dieses Jahr wenden könne, um den Schritt ins neue Jahr als glaubende und feiernde Gemeinde zu begehen.

Für ihn sei das zu Ende gehende Jahr mit „gemischten Gefühlen“ verbunden, betonte Gebhard Fürst in seiner Ansprache. Mit Blick auf die zum Teil grausamen Ereignisse gehe es in der Tat nicht immer leicht von den Lippen, Gott einfach nur zu danken. „Wo ist Gott bei Attentaten? Wo ist Gott in Aleppo?“ Diese Fragen würden sich auch viele Christen stellen. Gerade die ausgebombte Stadt in Syrien erinnere ihn auch an die ausgebombten deutschen Städte am Ende des Zweiten Weltkriegs. „Gott ist da, aber die Menschen nehmen ihn nicht auf. Deshalb wird da und dort die Welt zur Hölle“, sagte Fürst in Anlehnung an Worte aus dem Johannesevangelium und zitierte die Bergpredigt, in der gerade auch die Gewaltlosen und die Friedfertigen von Jesus seliggepriesen werden. „Was für eine Botschaft – gerade in dieser Zeit. Alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen“, so der bischöfliche Appell an die versammelte christliche Gemeinde. „Wir müssen im neuen Jahr unsere Friedenskräfte in die Hände nehmen und Frieden und Versöhnung schaffen, wo immer wir können.“

Dann war wieder Zeit, den festlichen Klängen der symphonischen Suite für vier Trompeten, vier Posaunen, Tuba, Pauken und Orgel des in Offenburg wirkenden Bezirkskantors Traugott Fünfgeld zu lauschen – ein Werk, das für ein Konzert im Rahmen des Deutschen Evangelischen Posaunentags in Leipzig 2008 entstanden war. Im Anschluss an das Pontifikalamt gab es dann im St.-Gallus-Gemeindezentrum die von vielen Gottesdienstbesuchern genutzte Möglichkeit zur Begegnung und zum Gespräch mit dem Bischof – und die Gelegenheit, das alte Jahr besinnlich ausklingen zu lassen und auf das neue Jahr 2017 hoffnungsfroh anzustoßen.