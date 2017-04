Tettnang Angeklagte muss für Diebstähle ins Gefängnis

Zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung ist eine 52-jährige Frau vor dem Amtsgericht Tettnang verurteilt worden. Aktuell war sie für vier Diebstähle angeklagt, die sie auch einräumte. Sie nutzte die Unaufmerksamkeit von Kunden in Supermärkten, um deren Geldbörsen zu stehlen. In das Urteil wurden Strafen aus früheren Verurteilungen einbezogen.

Friedrichshafen/Tettnang – Zu zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung hat am Montag die Richterin am Amtsgericht Tettnang Heike Jakob eine 52-jährige Frau wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Computerbetrugs verurteilt. Die Frau ist bereits in Haft und gestand die Taten. In das Urteil wurden zahlreiche ähnliche Vorstrafen einbezogen.

In der Verhandlung am Montag ging es um vier Anklagepunkte. Die 52-Jährige soll dabei die Unaufmerksamkeit von Einkaufenden ausgenutzt haben, die ihre Geldbörsen kurze Zeit aus den Augen ließen. Ende Oktober 2016 nahm die 52-Jährige laut Anklage einer Frau in einem Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche, die die Frau im Einkaufswagen hatte liegen gelassen. Sie erbeutete 50 Euro und eine EC-Karte. Mit dieser bezahlte sie gleich an der Kasse per Unterschrift Tabak im Wert von rund 27 Euro. "Das stimmt so. Der Wagen stand da, und da habe ich die Geldbörse herausgenommen", räumte die Angeklagte ein.

Mitte Oktober hatte sie bereits in einem Bekleidungsgeschäft eine Geldbörse mit EC-Karte und Papieren aus einer Umkleidekabine gestohlen. Mit der EC-Karte hob sie 339,40 Euro an einem Automaten ab. Die dafür nötige Geheimzahl fand sie in der Geldbörse. Im Januar stahl sie erneut ein Portemonnaie aus einer unbeaufsichtigten Handtasche und erbeutete 55 Euro Bargeld.

Im Februar beobachtete sie zufällig einen Mann, der im Supermarkt eingekauft hatte und seine Tasche in den Kofferraum seines Autos legte, um seinen Einkaufswagen wegzubringen. Die Angeklagte stahl die Tasche mit 30 Euro Bargeld. Anschließend hob sie 1000 Euro mit der EC-Karte des Mannes an einem Geldautomaten ab. Auch hier fand sie die Geheimzahl in der Tasche. Bei zwei Taten in Märkten war sie auf Videos zu sehen sowie auf Bildern beim Abheben an Geldautomaten, wie Staatsanwältin Lisa Erzinger in der Verhandlung feststellte.

Die Frau stand seit Anfang 2013 bereits mehrfach vor dem Amtsgericht in Tettnang, einmal auch vor dem Amtsgericht Überlingen. Bei den früheren beiden Verhandlungen in Tettnang war sie angeklagt, als Haushaltshilfe 1500 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 11 600 Euro gestohlen. Dafür wurde sie im März 2016 zu einem Jahr Haft verurteilt. Um 13 Fälle ging es bei einer weiteren Verhandlung im Oktober 2016. Neun Mal hatte sie als Angestellte in eine Kasse gegriffen, Geldbörsen und EC-Karten gestohlen sowie einem Mann in einem Altersheim ein Armband im Wert von 200 Euro abgeschwatzt, angeblich um es zu reinigen. Dafür erhielt sie erneut ein Jahr Haft und schließlich eine Gesamtstrafe vom Landgericht Ravensburg.

Aus den ersten beiden aktuellen Fälle wurde mit den Strafen aus den beiden vorangegangenen Tettnanger Verurteilungen eine neue Gesamtstrafe von zwei Jahren gebildet. Für die beiden Fälle aus dem Jahr 2017 gab es weitere sechs Monate Haftstrafe, insgesamt also eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. "Mir tut es unheimlich leid und ich verstehe es selber nicht", sagte die Angeklagte abschließend.